LIVE: Vier vluchters, met twee Baskische broers, leiden met beperkte bonus in lastige sprintersrit

Burgos-BH heeft Jetse Bol meegestuurd in de vlucht. De Nederlander is eigenlijk een halve Spanjaard, want hij woont al jaren in Girona met zijn Mexicaanse vriendin. We spotten hem vaak in een kopgroep. Afgelopen zaterdag was hij vluchter in de GP Indurain, samen met onder meer Xabier Azparren, ook vandaag mee.