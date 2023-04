Ronde van het Baskenland: Houdt Jonas Vingegaard stand in de zware slotetappe?

Veel renners geloven niet in de vlucht van de dag. Leggen de klassementsmannen dan al snel de kaarten op tafel? De eerste gecategoriseerde beklimming is er al na iets meer dan 10 kilometer.

clock 13:00

13 uur . Pittige slotrit . De renners fietsen vandaag 3400 meter omhoog op een route van 138 kilometer. In de slotetappe serveert de Ronde van het Baskenland zeven gecategoriseerde beklimmingen. Vertrek en aankomst in Eibar. Er zijn nog weinig zekerheden in het klassement. De top 21 staat binnen de 2 minuten van leider Vingegaard. De top 13 volgt op minder dan één minuut. Omdat het dus nog een secondenspel kan worden, geven we graag nog mee dat er onderweg twee tussensprints op de planning staan. Daar kan je telkens nog 3,2 of 1 bonificatieseconden rapen. Aan de finish kan je 10, 6 en 4 seconden verdienen. .