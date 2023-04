LIVE Baskenland: Leider Vingegaard gaat solo met nog 30 kilometer te gaan

Fase per fase

clock 17:05 17 uur 05. Vingegaard is bijna boven en rijdt doorheen een uitgelaten Baskische menigte. Het lijkt hen maar weinig te deren dat het niet Landa is die als eerste bovenkomt.

clock 17:03 17 uur 03. Wie lijken de grootste slachtoffers momenteel? Skjelmose en Gaudu zijn nergens te bespeuren. Ook Yates en McNulty lijken door het ijs gezakt te zijn.

clock 17:01 17 uur 01. Ook Schmid en Chaves moeten de Deen laten rijden. In de achtergrond zullen de andere klassementsrenners dadelijk samenkomen.

clock 17:00 17 uur . Het gaat niet snel genoeg voor Vingegaard. De Deen gaat gewoon alleen en vlamt naar Chaves en Schmid.

clock 16:58 16 uur 58. Vingegaard en Mas zijn tot bij de uitgezakte Kruijswijk gekomen. Landa en co zitten niet heel ver achter hen.

clock 16:57 16 uur 57. Daar gaat Vingegaard zelf! Izagirre is de eerste renner die het echt probeert. Vingegaard is alert en knalt nadier zijn rivalen gewoon zelf uit het wiel. Enkel Mas kan volgen. Landa is weg.

clock 16:55 16 uur 55. De boodschap is duidelijk voor Jumbo-Visma. Schmid mag niet té veel uitlopen. Oomen zet zich op kop in het peloton. De seconden van de voorsprong vliegen er af. Net als de renners in het peloton trouwens.

clock 16:53 Itzua (1e cat.). Een aangekondigde ravage is het voorlopig toch nog niet geworden. Krijgen we nog vuurwerk te zien op de laatste beklimmingen? De Itzua leent zich daar zeker toe. Een pittige klim van 4,1 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage is 9,2%. 16 uur 53. mountain

clock 16:50 16 uur 50. Schmid voelt zich lekker. Mauro Schmid rijdt weg uit de kopgroep en gaat op zoek naar de tussensprint. Zo komt hij weer wat dichter in het klassement. Ook zijn kansen op ritzege stijgen natuurlijk aanzienlijk.

clock 16:46 16 uur 46. Chaves krijgt het op zijn heupen van zijn medevluchters. Hij doet het leeuwendeel van het kopwerk en vindt dat het niet snel genoeg gaat.

clock 16:42 16 uur 42. Het peloton ziet de kopgroep toch weer wat uitlopen. Mauro Schmid komt zo heel dicht bij de virtuele leidersplaats. Een interessante wending. Wanneer durft een renner in de top 10 het eens?

clock 16:40 16 uur 40. De kaarten worden geschud. Op het moment dat Schmid komt aansluiten gaat Chaves stevig doorrijden. De Zwitser is bovendien de enige die de Colombiaan kan volgen. Guerreiro en Kruijswijk moeten heel diep gaan. Valter laat lopen.

clock 16:38 Mauro Schmid staat op 1'40" van Vingegaard. De Zwitser lijkt in elk geval een gooi te doen naar een plekje in de top 10. 16 uur 38.

clock 16:34 16 uur 34. Bergtrui voor Barrenetxea? Guerreiro komt pas als derde boven. Daarmee lijkt de bergtrui dus definitief naar Barrenetxea te gaan. Mauro Schmid komt dan weer als enige van de vluchters aansluiten bij de koplopers.

clock 16:33 16 uur 33. Het blijft momenteel wachten op aanvalspogingen van de klassementsmannen. We zijn bijna boven en dan volgen er nog twee beklimmingen.

clock 16:28 16 uur 28. Schmid, Burgaudeau en Arrieta zijn weggereden uit het peloton. Het trio zoekt de koplopers op.

clock 16:25 16 uur 25. Na een lange kopbeurt van Bahrain, zien we nu Geschke aan de kop verschijnen. De Cofidis-Duitser rijdt voor kopman Izagirre.

clock 16:24 16 uur 24. Nog 50 kilometer. Jumbo-Visma heeft zijn zaakjes momenteel helemaal op orde. We krijgen nog drie beklimmingen en Vingegaard heeft twee pionnen in een groepje vooraan zitten.

clock 16:20 Trabakua (3e cat.). Daar is de volgende beklimming al. De Trabakua is een klim van 3,3 kilometer à 7.1%. 16 uur 20. mountain