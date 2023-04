LIVE Baskenland: Ploegmaats Cavagna en Cattaneo zijn samen op pad, het peloton versnelt de stap

Het duo is boven. Aandacht voor de bergpunten hebben ze niet.

Cavagna heeft het toch moeilijk bergop. Hij zal zich straks in de afdalingen en vlakkere stroken nog helemaal mogen leegrijden voor zijn ploegmaat.

Dat Richard Carapaz nog niet in topvorm is, mag blijken uit de beklimming van de Paresi. De man uit Venezuela moet het peloton al snel laten rijden.

De achtervolging lijkt ingezet te zijn. Het duo is een minuut van zijn voorsprong kwijt. Vingegaard en co volgen op 3'25".

Daar is de Paresi (4,3 kilometer à 7,7%). Een nieuwe klimuitdaging.

Het Soudal - Quick Step duo raast door en mag straks beginnen aan de Paresi. Dat is op papier de zwaarste beklimming van de dag. Vanaf dan gaat het trouwens constant op en af.

Status quo in het Baskenland.

