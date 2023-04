LIVE Baskenland: Ploegmaats Cavagna en Cattaneo knallen weg uit het peloton

In het peloton controleren de troepen van Jayco. Met Sobrero en S. Yates hebben ze twee renners in de top 10 staan.

De eerste portie klimwerk is achter de kiezen. Cavagna en Cattaneo storten zich naar beneden. Het is een bewonderenswaardige poging.

Het Soudal-Quick Step-duo vlamt door en fietst nu zo'n 15 seconden voor het peloton uit. Of de klassementsploegen dat lang zullen dogen, is nog maar de vraag. Cattaneo staat namelijk op een 15e plek, op iets meer dan een minuut van Vingegaard.

En of Cavagna er zin in heeft. Hij trekt met ploegmaat Cattaneo door en pakt de volle buit aan de top van de eerste beklimming.

Morgen is het aan de klassementsrenners, dus ik hoop dat ik mijn goede conditie kan verzilveren vandaag in de vlucht.

De renners verschijnen aan de Montecalvo. De klim stijgt in 2,9 kilometer met 7,1%.

Een duo Spanjaarden uit de kleinere teams probeert in de kijker te rijden. Het peloton houdt ze in het vizier.

De voorlaatste rit is van start gegaan!

Barrenetxea voert het bergklassement aan. De jongerentrui hangt voorlopig over de schouders van Skjelmose.

Jonas Vingegaard leidt in het algemene en puntenklassement.

De onofficiële start is gegeven!

Jonas Vingegaard: "We willen vandaag meer verdedigen dan aanvallen, maar we zullen de race moeten afwachten. Soms is aanval de beste verdediging.".