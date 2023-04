LIVE Baskenland: Vingegaard en Landa trekken er op uit en mogen strijden om de zege

Vingegaard en Landa blijven doorvlammen richting de finish. Veel tijd om na te denken over een mogelijke sprint is er toch niet.

17 uur 19. Vingegaard en Landa blijven doorvlammen richting de finish. Veel tijd om na te denken over een mogelijke sprint is er toch niet. .

De achtervolgende groep is stevig aangedikt. Vingegaard en Landa zien hun voorsprong uitlopen tot iets meer dan een halve minuut.

33". De achtervolgende groep is stevig aangedikt. Vingegaard en Landa zien hun voorsprong uitlopen tot iets meer dan een halve minuut. . 17 uur 14.

Het duo is boven en nu pakt Landa wel de kop. Nog 15 kilometer dalen en we kennen de winnaar.

17 uur 13. Het duo is boven en nu pakt Landa wel de kop. Nog 15 kilometer dalen en we kennen de winnaar. .

Thuisrijder Landa wordt luidkeels aangemoedigd door de Baskische fans. Voorlopig heeft hij nog niet overgenomen en vertoeft hij in het wiel van Vingegaard.

17 uur 11. Thuisrijder Landa wordt luidkeels aangemoedigd door de Baskische fans. Voorlopig heeft hij nog niet overgenomen en vertoeft hij in het wiel van Vingegaard. .

In het peloton ontsnappen McNulty, Knox en Skjelmose. Zij gaan op zoek naar een ereplaats.

17 uur 10. In het peloton ontsnappen McNulty, Knox en Skjelmose. Zij gaan op zoek naar een ereplaats. .

De nummers één en twee in het klassement moeten nog 4 kilometer klimmen. Dan volgt er een lange afdaling.

17 uur 05. De nummers één en twee in het klassement moeten nog 4 kilometer klimmen. Dan volgt er een lange afdaling. .

clock 17:04

17 uur 04. In de achtergrond zien we hoe Gaudu nog probeert aan te klampen. De afstand tussen de twee koplopers is zeker nog te overbruggen. .