LIVE Baskenland: Kleine kopgroep met Harm Vanhoucke krijgt de zegen van het peloton

clock 15:08 15 uur 08. Ik had gisteren wat pech, maar er zijn nog drie mooie etappes waar ik nog vol voor wil gaan. . David Gaudu (3e in het klassement). Ik had gisteren wat pech, maar er zijn nog drie mooie etappes waar ik nog vol voor wil gaan. David Gaudu (3e in het klassement)

clock 15:04 Santa Koloma (3e cat.). De kopgroep staat aan de voet van de Santa Koloma. Een korte beklimming van twee kilometer die stevig stijgt aan gemiddeld 8,4%. . 15 uur 04. mountain Santa Koloma (3e cat.) De kopgroep staat aan de voet van de Santa Koloma. Een korte beklimming van twee kilometer die stevig stijgt aan gemiddeld 8,4%.

clock 14:55 14 uur 55. Ook Bahrain komt een handje helpen. Zij hebben met Mikel Landa een kandidaat winnaar in de rangen. . Ook Bahrain komt een handje helpen. Zij hebben met Mikel Landa een kandidaat winnaar in de rangen.

clock 14:48 14 uur 48. Jumbo zet zich op kop. Harm Vanhoucke is de best geplaatste renner in de kopgroep en rijdt bijna virtueel in het geel. Jonas Vingegaard maakt zich daar ongetwijfeld geen zorgen over, maar de gele brigade heeft zich toch aan de kop van het peloton verzameld. . Jumbo zet zich op kop Harm Vanhoucke is de best geplaatste renner in de kopgroep en rijdt bijna virtueel in het geel. Jonas Vingegaard maakt zich daar ongetwijfeld geen zorgen over, maar de gele brigade heeft zich toch aan de kop van het peloton verzameld.

clock 14:30 14 uur 30. De kopgroep. In de kopgroep zijn Vanhoucke en Caicedo de enige twee renners die ooit al op het podium stonden in een etappe van een grote ronde. Caicedo won een rit in de Giro in 2020, Vanhoucke eindigde toen derde. Tesfatsion, Barennetxea en Jousseaume wachten nog op grote uitslagen. Die laatste werd in 2020 derde in de Ronde van de Isard achter onze landgenoten Henri Vandenabeele en Xandres Vervloesem. . De kopgroep In de kopgroep zijn Vanhoucke en Caicedo de enige twee renners die ooit al op het podium stonden in een etappe van een grote ronde. Caicedo won een rit in de Giro in 2020, Vanhoucke eindigde toen derde.

Tesfatsion, Barennetxea en Jousseaume wachten nog op grote uitslagen. Die laatste werd in 2020 derde in de Ronde van de Isard achter onze landgenoten Henri Vandenabeele en Xandres Vervloesem.

clock 14:21 Harm Vanhoucke zit mee in de vlucht van de dag. 14 uur 21. Harm Vanhoucke zit mee in de vlucht van de dag

clock 14:16 14 uur 16. De kopgroep staat op het punt om te beginnen aan een nieuwe reeks hellingen. Binnen 25 kilometer komt er dan weer een echte gecategoriseerde beklimming aan. . De kopgroep staat op het punt om te beginnen aan een nieuwe reeks hellingen. Binnen 25 kilometer komt er dan weer een echte gecategoriseerde beklimming aan.

clock 14:14 5 minuten. Het peloton heeft de voet nu helemaal van de gaspedaal gehaald. Vanhoucke en co rijden 5 minuten voor hen uit. . 14 uur 14. time difference 5 minuten Het peloton heeft de voet nu helemaal van de gaspedaal gehaald. Vanhoucke en co rijden 5 minuten voor hen uit.

clock 14:09 14 uur 09. Het zal vandaag allemaal afhangen van de slotklim. Hopelijk kan ik nadien toeslaan als er zou worden gesprint. Mauro Schmid (Soudal - Quick Step). Het zal vandaag allemaal afhangen van de slotklim. Hopelijk kan ik nadien toeslaan als er zou worden gesprint. Mauro Schmid (Soudal - Quick Step)

clock 14:06 De gele Vingegaard heeft een voorsprong van slechts 5 seconden op eerste achtervolger Landa. 14 uur 06. De gele Vingegaard heeft een voorsprong van slechts 5 seconden op eerste achtervolger Landa.

clock 14:03 14 uur 03. Het parcours blijft de komende uren hobbelig en golvend. Afwachten dus wie deze enerverende etappe het best verteert en wie straks nog kan doorjassen op de slotklim. . Het parcours blijft de komende uren hobbelig en golvend. Afwachten dus wie deze enerverende etappe het best verteert en wie straks nog kan doorjassen op de slotklim.

clock 13:55 13 uur 55. Caicedo kan weer bijbenen en zo is de kopgroep weer met 5. Het peloton lijkt nu voor het eerst de teugels wat te vieren. Het verschil loopt op tot een kleine minuut. . Caicedo kan weer bijbenen en zo is de kopgroep weer met 5. Het peloton lijkt nu voor het eerst de teugels wat te vieren. Het verschil loopt op tot een kleine minuut.

clock 13:53 13 uur 53. Barrenetxea dikt zijn totaal aan. Barrenetxea heeft zijn bergpunten beet. Op de top van de Mulkuartu grist hij de drie punten mee. Jousseaume en Vanhoucke verdelen de overige punten. . Barrenetxea dikt zijn totaal aan Barrenetxea heeft zijn bergpunten beet. Op de top van de Mulkuartu grist hij de drie punten mee. Jousseaume en Vanhoucke verdelen de overige punten.

clock 13:51 13 uur 51. Caicedo heeft zijn medevluchters moeten laten rijden. Het viertal heeft nog steeds maar een voorgift van 25 seconden op het hongerige peloton. . Caicedo heeft zijn medevluchters moeten laten rijden. Het viertal heeft nog steeds maar een voorgift van 25 seconden op het hongerige peloton.

clock 13:51 13 uur 51. Of de Ronde al beslist is? Neen hoor. Vingegaard zal nog goed moeten opletten. Mattias Skjelmose. Of de Ronde al beslist is? Neen hoor. Vingegaard zal nog goed moeten opletten. Mattias Skjelmose

clock 13:43 13 uur 43. Vanhoucke heeft er zin in. Zijn ze nu echt vertrokken? We krijgen een nieuwe kopgroep waar Harm Vanhoucke zich opnieuw in heeft genesteld. De Belg krijgt het gezelschap van bergkoning Barrenetxea, Tesfatsion, Caicedo en Jousseaume. De vijf fietsen een voorsprong van een halve minuut bij elkaar. . Vanhoucke heeft er zin in Zijn ze nu echt vertrokken? We krijgen een nieuwe kopgroep waar Harm Vanhoucke zich opnieuw in heeft genesteld. De Belg krijgt het gezelschap van bergkoning Barrenetxea, Tesfatsion, Caicedo en Jousseaume.

De vijf fietsen een voorsprong van een halve minuut bij elkaar.

clock 13:37 Mulkuartu (3e cat.). Een opwarmertje. De Malkuartu stijgt 2,5 kilometer aan gemiddeld 6,7%. . 13 uur 37. mountain Mulkuartu (3e cat.) Een opwarmertje. De Malkuartu stijgt 2,5 kilometer aan gemiddeld 6,7%.

clock 13:33 13 uur 33. Ook deze poging leidt tot niets. Met de eerste beklimming in zicht worden de drie weer ingerekend. . Ook deze poging leidt tot niets. Met de eerste beklimming in zicht worden de drie weer ingerekend.