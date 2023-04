LIVE Ronde van het Baskenland: Zestal krijgt vrijgeleiden, eerste aankomst bergop biedt perspectief voor snelle klimmers

Na 2 lastige sprintersetappes, mogen nu ook de klassementsmannen zich in de handen wrijven. Rit 3 is niet de zwaarste rit, maar kent wel de enige aankomst bergop. In een ronde waar bonificatieseconden het verschil kunnen maken, zullen alle klassementsmannen op de afspraak willen zijn. Volg rit 3 in de Ronde van het Baskenland hieronder live vanaf 13.39 uur.