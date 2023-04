Hectiek in Baskische bergen: autoritaire Vingegaard triomfeert nadat concurrenten elkaar in decor rijden

Landa en Mas worden in het dagklassement op 2 seconden geplaatst, Izagirre en Gaudu verliezen 8 seconden.

17 uur 24. Landa en Mas worden in het dagklassement op 2 seconden geplaatst, Izagirre en Gaudu verliezen 8 seconden. .

Vingegaard rijdt in het slot nog zo'n 5 seconden weg van Landa en Mas.

17 uur 23. Vingegaard rijdt in het slot nog zo'n 5 seconden weg van Landa en Mas. Hij wordt op die manier de nieuwe leider! .

Schelling komt nu pas binnen, hij is zijn leiderstrui kwijt.

17 uur 22. Schelling komt nu pas binnen, hij is zijn leiderstrui kwijt. .

Daarachter is een groter gat, onder meer door het geduw in de slotfase.

17 uur 21. Landa en Mas vervolledigen het podium. Daarachter is een groter gat, onder meer door het geduw in de slotfase. .

De Deen is op weg naar de overwinning.

17 uur 20. Vingegaard versnelt, niemand kan volgen. De Deen is op weg naar de overwinning. .

Drama, drama. Lopez rijdt Higuita in de hekken, verschillende renners moeten voet aan grond zetten.

17 uur 19. Drama, drama. Lopez rijdt Higuita in de hekken, verschillende renners moeten voet aan grond zetten. .

Vingegaard zit in de beste positie achter de rug van zijn ploegmaat.

17 uur 19. Vingegaard zit in de beste positie achter de rug van zijn ploegmaat. .

Valter trekt het peloton op een lint, we gaan richting het steilste stuk.

17 uur 18. Valter trekt het peloton op een lint, we gaan richting het steilste stuk. .

De samenwerking vooraan is niet optimaal, er wordt iets te veel naar elkaar gekeken.

17 uur 16. Knox solo! De samenwerking vooraan is niet optimaal, er wordt iets te veel naar elkaar gekeken. Knox probeert het dan maar solo. .

De groep der favorieten is vlakbij, ze volgen op 15 seconden.

De kopgroep is aan de laatste 3 km begonnen.

15". De kopgroep is aan de laatste 3 km begonnen. De groep der favorieten is vlakbij, ze volgen op 15 seconden. . 17 uur 15.

clock 17:13

17 uur 13. Als puncher is deze aankomst me op het lijf geschreven. Ik voel me goed en wil meestrijden voor de overwinning. David Gaudu.