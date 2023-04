LIVE Ronde van het Baskenland: Langste etappe met 5 klimmetjes, Pello Bilbao niet meer van start

12 uur 42. Het is een zestal dat het hazenpad kiest. Daarbij Juarisiti en Barrenetxea, die gisteren ook al in de vlucht zaten. .

clock 12:22

12 uur 22. Het is een lange rit met nauwe banen en stevige klimmetjes. De slotfase ligt onze ploeg goed. We willen een goed resultaat rijden, niet alleen voor de zege, maar ook om onszelf in een goede positie te brengen in het klassement. Neil Stephens (ploegleider).