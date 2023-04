LIVE Ronde van het Baskenland: Landa wordt gegrepen, grote groep begint aan slotklim

Niemand maakt aanstalten om uit het peloton te ontsnappen. Op deze manier gaan we met een grote groep richting de top van de Arkiskil.

17 uur 20. Niemand maakt aanstalten om uit het peloton te ontsnappen. Op deze manier gaan we met een grote groep richting de top van de Arkiskil. .

17 uur 13. Het tweetal zet de koppeltijdrit nu toch vol door. In het peloton krijgt Castroviejo steun van Movistar. .

17 uur 11. Balderstone en Calmejane kijken meer achteruit dan vooruit. Op die manier zal deze ontsnapping niet ver dragen. 10 seconden is nog hun voorsprong. .

17 uur 10. Castroviejo leidt nog steeds de dans in het peloton. Nog 10 km klimmen tot de top. .

17 uur 08. Calmejane krijgt een medevluchter, Balderstone komt aansluiten. Het peloton houdt de 2 in het vizier. .

17 uur 04. Ook Jousseaume kan Landa niet meer volgen. De Spanjaard gaat nog even solo, maar het peloton is niet veraf. .

17 uur 03. Romo wordt door het peloton voorbijgesneld. Movistar neemt de leiding van Ineos over. .

17 uur 01. Landa kiest er niet voor om zich te laten inlopen. De Spanjaard ziet er ook nog fris uit, we zullen pas aan de finish weten of dit een slimme move was. .