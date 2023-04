LIVE Ronde van het Baskenland: kopgroep heeft nog 4 minuten voorsprong, leider Hayter offert zich op

15 uur 36. Hayter offert zich op. Bevestiging van wat we daarnet meldden: leider Ethan Hayter gaat niet voor eigen succes vandaag. Hij sleurt aan de kop van het peloton en rijdt volledig in dienst van kopmannen Martinez en Fraile. .

Carlos Garcia vraagt even steun van de ploegwagen. Geen problemen voor de Spanjaard, hij wil gewoon even bijtanken.

15 uur 26. De wegen lopen alweer op, zo dadelijk gaan we klimmen. Het is nog 7 km tot de voet van de Uitzi. .

15 uur . Hayter aan kop peloton. Leider Ethan Hayter nam in de afdaling de leiding in het peloton. De vraag is nu of hij dit deed om zo veilig te zitten of omdat hij vandaag in dienst rijdt van Martinez of Fraile. .