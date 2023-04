LIVE Ronde van het Baskenland: 6 renners krijgen vrijgeleide in langste etappe

Ons doel is om Vingegaard aan de eindzege te helpen. Ik denk dat de finale vandaag erg gevaarlijk is, iedereen zal vechten om bij de eerste boven te komen. Maar ik denk dat de klim niet lastig genoeg is voor klassementsmannen. Aranburu en Izaguirre zijn de favorieten.

13 uur 30. Ons doel is om Vingegaard aan de eindzege te helpen. Ik denk dat de finale vandaag erg gevaarlijk is, iedereen zal vechten om bij de eerste boven te komen. Maar ik denk dat de klim niet lastig genoeg is voor klassementsmannen. Aranburu en Izaguirre zijn de favorieten. Atilla Valter.

13 uur 25. We staan met een ploeg aan de start die vol voor ritzeges wil gaan. Dat kan vandaag al, met Schmid in de sprint. Ook voor mezelf zie ik een kans, de slotklim is niet te steil en ligt me wel. Rémi Cavagna.