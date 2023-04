Ide Schelling duikt als een slechtvalk naar de overwinning in verraderlijke Baskische finale

De Brit geloofde niet in zijn kansen vandaag en speelde op die manier zijn leiderstrui kwijt. Op 48 km van het einde liet hij al lopen.

Daarachter kregen we een verrassend beeld te zien, leider Ethan Hayter zette zich zowaar op kop van het peloton.

Meteen na de start reden 6 renners weg. 5 Spanjaarden en een Fransman kregen 7 minuten voorsprong, de koerssituatie voor de volgende uren was gekend.

Landa gaat solo

Olympisch kampioen Richard Carapaz was de eerste die het probeerde, maar hij werd bijna meteen gecounterd door Mikel Landa . Die had meer succes, de Bask ging alleen op zoek naar de kop van de koers.

Dat was nog net voor de Saldias, de zwaarste klim van de dag. Die nodigde uit tot aanvallen met stroken tot 12%.

Net voor de top kende Daniel Felipe Martinez een probleem, hij miste een aantal spaken in zijn voorwiel en zag zo zijn kansen in rook opgaan.

De slotklim moest dan maar het verschil maken, maar die bleek een maat voor niks. De Arkiskil was dan wel 11 km lang, 3,1 % gemiddeld was niet steil genoeg om iets te forceren.

Levensgevaarlijke afdaling beslist over winst

Daarna volgde een dolle afdaling van 5 km. Dat zorgde voor een nerveus en gevaarlijk slot, waarin renners aan 70 km/h naar beneden knalden.



Het was de Spaanse sprinter Alex Aranburu die het meeste risico nam en een aantal keren net recht bleef, maar ook hij kon niet ontsnappen.

De afdaling zorgde wel voor afscheiding, een 10-tal renners kon zo sprinten voor de dagzege.

In die sprint was Ide Schelling duidelijk de sterkste. De Nederlander zette zich op 200 meter, net voor een technische passage, op kop. Hij gaf die positie niet meer af en won met voorsprong in Leiza.

Matteo Sobrero eindigde als 2e, David Gaudu werd 3e en verovert zo nog een aantal cruciale bonificatieseconden.

Door het wegvallen van Hayter, is Schelling ook meteen de nieuwe leider. Morgen staat een gelijkaardige rit op het programma, al ligt de finish dan wel bergop.