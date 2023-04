Ronde van het Baskenland: Strijd tussen sprintersploegen en vrijbuiters in openingsrit

Vandaag is het niet lastig genoeg. Het echte verschil kan pas op de laatste dag gemaakt worden, maar hier weet je natuurlijk nooit. In het Baskenland wordt er altijd heel stevig gekoerst.

12 uur 45. Vandaag is het niet lastig genoeg. Het echte verschil kan pas op de laatste dag gemaakt worden, maar hier weet je natuurlijk nooit. In het Baskenland wordt er altijd heel stevig gekoerst. Simon Yates.

clock 12:27

Daar is de hoop van het Spaanse volk. De laatste eindoverwinning in het Baskenland dateert alweer van 2019, toen Jon Izagirre de sterkste was. Wordt Enric Mas de opvolger van Izagirre? 12 uur 27.