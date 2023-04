LIVE Ronde van het Baskenland: Kopgroep gegrepen, peloton begint aan verraderlijke finale

Het tempo is gematigd en zo gaan we met een ruime groep richting de tussensprint. Het klimmetje komt er binnen 3 km aan.

Op 26 km van het einde, zien we nog steeds een compleet peloton. Dit is het ideale scenario voor de sprinters, al nodigt de finale uit om aan te vallen.

Na meer dan 100 km in de aanval, wordt het drietal gegrepen. Alles is opnieuw te herdoen.

Het peloton stoomt nu toch door, 40 seconden is nog hun achterstand. Aan dit tempo worden de 3 leiders in sneltempo gegrepen.

Het is nog 20 km tot aan de 2e tussensprint. Daar verwachten we dat de koers zal worden opengebroken, of verrast iemand ons met een vroege aanval?

1'15". Het parcours loopt steeds meer op en af. Dat is niet in het voordeel van de vluchters, zij staan met momenten echt stil. Dat vertaalt zich ook in het tijdsverschil, 1'15" is nog het verschil. . 16 uur 26.