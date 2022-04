LIVE Ronde van het Baskenland: Remco Evenepoel wordt veelvuldig bestookt

16:45 16 uur 45. Remco Evenepoel moet 30 meter toegeven op het groepje concurrenten. Wat doen Martinez en co? . Remco Evenepoel moet 30 meter toegeven op het groepje concurrenten. Wat doen Martinez en co?

16:42 16 uur 42. Vingegaard. Daar gaat Vingegaard! De nummer zes in het klassement gaat samen met Martinez naar Mas. In de achtergrond zien we Evenepoel niet meteen. . Vingegaard Daar gaat Vingegaard! De nummer zes in het klassement gaat samen met Martinez naar Mas. In de achtergrond zien we Evenepoel niet meteen.

16:41 16 uur 41. De aanvallen volgen elkaar nu in sneltempo op. Enric Mas gaat op pad en slaat meteen een gat. . De aanvallen volgen elkaar nu in sneltempo op. Enric Mas gaat op pad en slaat meteen een gat.

16:39 16 uur 39. Evenepoel sluit weer aan terwijl Gallopin wordt ingelopen. . Evenepoel sluit weer aan terwijl Gallopin wordt ingelopen.

16:36 16 uur 36. Evenepoel. Evenepoel buigt, maar breekt niet. Hij rijdt zijn eigen tempo en rijdt naar Roglic, Vingegaard, Vlasov, Martinez en co. . Evenepoel Evenepoel buigt, maar breekt niet. Hij rijdt zijn eigen tempo en rijdt naar Roglic, Vingegaard, Vlasov, Martinez en co.

16:34 16 uur 34. Aanval Roglic. Niet Vingegaard maar Roglic lanceert een eerste aanval. Evenepoel moet reageren. Alaphilippe en Vansevenant zijn nergens te bespeuren. . Aanval Roglic Niet Vingegaard maar Roglic lanceert een eerste aanval. Evenepoel moet reageren. Alaphilippe en Vansevenant zijn nergens te bespeuren.

16:32 16 uur 32. Omar Fraile en Geraint Thomas gaan van de kop af. Zij hebben hun job gedaan. Tao Geoghegan Hart neemt over. . Omar Fraile en Geraint Thomas gaan van de kop af. Zij hebben hun job gedaan. Tao Geoghegan Hart neemt over.

16:31 Krabelin. Daar is de Krabelin. Een rotding van 4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10.5%. Het was op deze berg dat Roglic vorig jaar de beslissende move maakte om uiteindelijk de eindwinst voor zijn rekening te nemen . 16 uur 31. Krabelin Daar is de Krabelin. Een rotding van 4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10.5%. Het was op deze berg dat Roglic vorig jaar de beslissende move maakte om uiteindelijk de eindwinst voor zijn rekening te nemen

16:21 16 uur 21. Enkel Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant vertegenwoordigen Quick Step-Alpha Vinyl nog in het peloton en kunnen nog iets betekenen voor Evenepoel. Een contrast tegenover het Ineos-leger dat het peloton aanvoert. . Enkel Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant vertegenwoordigen Quick Step-Alpha Vinyl nog in het peloton en kunnen nog iets betekenen voor Evenepoel. Een contrast tegenover het Ineos-leger dat het peloton aanvoert.

16:19 16 uur 19. Geschiedenis in de maak? Het is al van 1929 geleden dat een Belg nog eens wist te winnen in het Baskenland. Maurice De Waele was toen de sterkste in de Spaanse bergen. In datzelfde jaar won De Waele ook de Ronde van Frankrijk. . Geschiedenis in de maak? Het is al van 1929 geleden dat een Belg nog eens wist te winnen in het Baskenland. Maurice De Waele was toen de sterkste in de Spaanse bergen. In datzelfde jaar won De Waele ook de Ronde van Frankrijk.

16:17 16 uur 17. Ik zal in de buurt moeten blijven van Ineos-Grenadiers. Hopelijk kan ik dan nog toeslaan. Aleksandr Vlasov. Ik zal in de buurt moeten blijven van Ineos-Grenadiers. Hopelijk kan ik dan nog toeslaan. Aleksandr Vlasov

16:08 16 uur 08. Davide Formolo volgt nu op 12 punten van leider Rodriguez in het bergklassement. Er zijn nog heel wat punten te rapen, maar kan de Italiaan voor het peloton blijven? . Davide Formolo volgt nu op 12 punten van leider Rodriguez in het bergklassement. Er zijn nog heel wat punten te rapen, maar kan de Italiaan voor het peloton blijven?

16:07 16 uur 07. Ook het peloton is nu bovenaan de Gorla. De voorsprong van de vluchters bedraagt nog maar 2'30" en slinkt nu aanzienlijk. . Ook het peloton is nu bovenaan de Gorla. De voorsprong van de vluchters bedraagt nog maar 2'30" en slinkt nu aanzienlijk.



15:58 15 uur 58. Nog drie vluchters blijven over. Het peloton heeft het tweede groepje vluchters ingerekend. Enkel Formolo, Oliveira en Gallopin rijden nu nog aan de leiding. Ze hebben een voorsprong van drie minuten. . Nog drie vluchters blijven over Het peloton heeft het tweede groepje vluchters ingerekend. Enkel Formolo, Oliveira en Gallopin rijden nu nog aan de leiding. Ze hebben een voorsprong van drie minuten.

15:56 15 uur 56. Het wordt een snelle en zware rit. Hopelijk heb ik op het einde nog wat in de benen om het verschil te maken. Ion Izagirre. Het wordt een snelle en zware rit. Hopelijk heb ik op het einde nog wat in de benen om het verschil te maken. Ion Izagirre

15:53 Het peloton onder leiding van Ineos-Grenadiers. 15 uur 53. Het peloton onder leiding van Ineos-Grenadiers

15:48 15 uur 48. Steff Cras doet het goed. In het uitgedunde peloton zien we nog steeds Steff Cras (Lotto-Soudal) zitten. De man uit Geel kampeert na vijf dagen in het Baskenland op een knappe 13e plaats. . Steff Cras doet het goed In het uitgedunde peloton zien we nog steeds Steff Cras (Lotto-Soudal) zitten. De man uit Geel kampeert na vijf dagen in het Baskenland op een knappe 13e plaats.

15:47 15 uur 47. Achter de drie koplopers hebben de andere vluchters zich verzameld. Ze volgen het drietal op 2'38". . Achter de drie koplopers hebben de andere vluchters zich verzameld. Ze volgen het drietal op 2'38".