LIVE Ronde van het Baskenland: Bilbao wordt ingerekend, Soler zet wel door

15:27 15 uur 27. Ook de ploeg van de leider speelt een pion kwijt: na een val stapt Milan Vader in de volgwagen.

15:25 15 uur 25. Quick Step-Alpha Vinyl voelt nattigheid of wil de kansen van Julian Alaphilippe niet hypothekeren. Ze houden het zestal met Jumbo-Visma weer wat strakker aan de leiband: 1'15".

15:20 15 uur 20. Hoe hard durft de volgwagen van Jumbo-Visma nu te pokeren? Met Sepp Kuss hebben ze een mannetje in de vuurlinie, maar Marc Soler staat op amper 1'08" van Primoz Roglic. De Spanjaard durft zichzelf al eens te overschatten, maar staat wel virtueel in het geel.

15:16 1'53": de voorsprong groeit. Nog 80 kilometer en de 6 vogels zijn gaan vliegen. Marc Soler (UAE) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) Lucas Hamilton (BikeExchange) Sepp Kuss (Jumbo-Visma) Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) Sergio Samitier (Movistar)

15:10 15 uur 10. Gebruikt Bilbao zijn verstand of werd hij gedwongen door zijn kompanen? De nummer 6 in het klassement haakt af en laat zich inlopen door het peloton. Soler zet wel koppig door, maar ook zijn aanwezigheid verpest het groeipotentieel van de vlucht.

15:09 Opgave Goossens. Intermarché-Wanty-Gobert doet niet meer mee: met Kobe Goossens, daarstraks nog gevallen, verlaat hun laatste pion deze koers.

15:06 15 uur 06. Actie, reactie. Het peloton laat zich niet in slaap wiegen: de bonte bende nadert tot op 39 seconden van Pello Bilbao. Naast de Bask (+19") is ook Marc Soler (+1'08") nog veel te gevaarlijk in het klassement.

14:56 14 uur 56. We zitten 70 kilometer op de fiets. Wordt dit een kantelpunt in deze rittenkoers? Bilbao plaatst een stevige gok met zo'n marathonoffensief.

14:53 7 leiders. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) Marc Soler (UAE) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) Lucas Hamilton (BikeExchange) Sepp Kuss (Jumbo-Visma) Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) Sergio Samitier (Movistar) peloton op 54"

14:52 Jumbo bepaalt het tempo voor Roglic.

14:51 14 uur 51. De klassementsmannen moeten bij de pinken zijn: Pello Bilbao stort zich in een offensief. De nummer 6 in de stand wordt begeleid door onder meer Marc Soler, Carlos Rodriguez en Sepp Kuss. De Amerikaan van Jumbo-Visma is een waakhond van de gele trui. Kijkt zijn kamp dan naar de blauwe wolven?

14:47 14 uur 47. In de zoektocht naar een ontsnapping wordt er een val gemeld in het peloton. Intermarché-Wanty-Gobert wordt opgeroepen. Aangezien Kobe Goossens hun enige vertegenwoordiger in koers is, kennen we dus al één slachtoffer. Ook bij Jumbo-Visma, Lotto-Soudal en TotalEnergies is er blikschade.

14:39 Opgave Verschaeve. Het valt geen seconde stil en dan vallen er natuurlijk slachtoffers. Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) geeft er de brui aan.

14:33 14 uur 33. Wie nog iets in de tank heeft, kan op dit moment zijn slag slaan. Meer dan 15 renners proberen zich los te scheuren van de groep. We herkennen onder meer Geraint Thomas en Victor Lafay, maar ook dit verhaal komt abrupt ten einde.

14:32 14 uur 32. Mijn rug houdt stand, maar ik mis nog een beetje hardheid en koersritme. . David Gaudu (Groupama-FDJ).

14:28 14 uur 28. Iedereen is gegrepen. Devenyns moest de rol lossen bij Geoghegan Hart, maar de Brit is in zijn eentje niet opgewassen tegen de gapende bek van het peloton. Nog 113 kilometer: we blijven wachten op een kopgroep.

14:23 14 uur 23. De 4 achtervolgers met onder meer Dani Navarro redden het niet en vallen terug tot in het peloton. De achterstand van de kudde: 39".