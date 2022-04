Rit 5 in het Baskenland: Nog meer van hetzelfde, finish na loodzware slotkilometer

09:04

09 uur 04. 5e rit in de Ronde van het Baskenland. Als de etappes van de voorbije dagen al zwaar waren, dan steekt de parcoursbouwer in de Ronde van het Baskenland vandaag nog een tandje bij. Met 164 kilometer is het traject iets korter, maar de renners moeten het ene klimmetje na het andere trotseren. Bovendien ligt het venijn misschien wel in de staart: de finish is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De slotkilometer is iets voor de explosieve types met een gemiddeld percentage van 8,8 % en een piek tot 16 %. .