LIVE Ronde van het Baskenland: Vansevenant plooit nu echt, houden de vluchters stand?

16 uur 40. Alaphilippe en Martinez lossen elkaar af, Vingegaard is een blok aan het been. Movistar wil de prik neutraliseren. .

16 uur 34. Bij de favorieten voelt Brambilla zich in zijn sas. De Italiaan is geen gevaar voor het geel en mag kwispelen. De toppers beloeren elkaar. De allerzwaarste stroken lijken voorbij. .

16 uur 32. Martinez schudt aan de boom, Roglic, Izagirre en Vlasov volgen gezwind. Het valt daarna stil, waardoor Evenepoel en Alaphilippe weer bijpikkelen. Dat was even puffen. .

16 uur 31. Nog 4,5 kilometer tot het verlossende spandoek. Lafay zet in zijn eentje door, landgenoot Armirail spartelt tegen. In het peloton is Latour bedrijvig, Roglic laat hem niet wegrijden. Evenepoel zakt er een beetje door. .

16 uur 30. Lafay is aan zijn finale begonnen. Het wordt een lange opdracht. In het peloton laveren ze op de steilste stukken langs de volgwagens. .

16 uur 26. Nog 25 kilometer. Er is geen ontsnappen meer aan: tijd voor de Vivero, de laatste klim van de dag. Vooral in de eerste 2 kilometer heb je duizelingwekkende percentages. De top situeert zich op 19 km van de kalklijn. .

16:22

16 uur 22. In het peloton schiet TotalEnergies wakker. Pierre Latour is de 9e in het klassement en is niet traag, Fabien Doubey moest dinsdag enkel Julian Alaphilippe voor zich dulden. Willen de Fransen toch nog een hereniging forceren? .