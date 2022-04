LIVE Ronde van het Baskenland: Mauri Vansevenant zit in kopgroep van 14 renners

Fase per fase

Fase per fase

13:47 13 uur 47. Geraint Thomas leverde gisteren vakwerk voor zijn ploegmakkers op de loodzware kaskes, maar Adam Yates kon de concurrentie niet slopen. De Brit reed overigens lek in de slotkilometer, maar kreeg voor dat euvel in de veilige zone geen tijdsverlies aangerekend. Vandaag mag Thomas het geweer van schouder veranderen: hij peddelt mee in de kopgroep, die weliswaar nog altijd maar 1'25" ontvangt. . Geraint Thomas leverde gisteren vakwerk voor zijn ploegmakkers op de loodzware kaskes, maar Adam Yates kon de concurrentie niet slopen. De Brit reed overigens lek in de slotkilometer, maar kreeg voor dat euvel in de veilige zone geen tijdsverlies aangerekend. Vandaag mag Thomas het geweer van schouder veranderen: hij peddelt mee in de kopgroep, die weliswaar nog altijd maar 1'25" ontvangt.

13:41 13 uur 41. Het peloton komt geen meter dichter, maar ze gooien er ook nog niet de handdoek in de ring. Bergkoning Cristian Rodriguez staat op 2'12" in de stand, Bruno Armirail op 2'45". Bij de overige vluchters is de achterstand voor het geel al opgelopen tot minstens 7 minuten. . Het peloton komt geen meter dichter, maar ze gooien er ook nog niet de handdoek in de ring. Bergkoning Cristian Rodriguez staat op 2'12" in de stand, Bruno Armirail op 2'45". Bij de overige vluchters is de achterstand voor het geel al opgelopen tot minstens 7 minuten.

13:36 13 uur 36. De kopgroep heeft de afzink richting de eerste helling van de dag aangevat. De Vivero-klim ligt twee keer op dit parcours, al gaat het wel om twee verschillende bergflanken. . De kopgroep heeft de afzink richting de eerste helling van de dag aangevat. De Vivero-klim ligt twee keer op dit parcours, al gaat het wel om twee verschillende bergflanken.

13:36 13 uur 36. We beschouwen elke etappe als een eendagskoers. Ik voel me zelf al beter dan in de Coppi e Bartali. Hopelijk zet ik hier nog een stap richting Hoei, Luik en Romandië. . Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). We beschouwen elke etappe als een eendagskoers. Ik voel me zelf al beter dan in de Coppi e Bartali. Hopelijk zet ik hier nog een stap richting Hoei, Luik en Romandië. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

13:31 13 uur 31. In het peloton begraven ze de strijdbijl niet. Jumob-Visma wordt afgelost door Kern Pharma. Het kleinere Spaanse team heeft de slag gemist en wil hier nog iets aan doen. . In het peloton begraven ze de strijdbijl niet. Jumob-Visma wordt afgelost door Kern Pharma. Het kleinere Spaanse team heeft de slag gemist en wil hier nog iets aan doen.

13:24 Jumbo-Visma laat zijn waakhond in de spits van de koers gaan: we tellen dus 14 leiders. 13 uur 24. Jumbo-Visma laat zijn waakhond in de spits van de koers gaan: we tellen dus 14 leiders.

13:23 13 uur 23. De kopgroep. Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) Victor Lafay (Cofidis) Ruben Fernandez (Cofidis) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Mark Donovan (DSM) Jefferson Cepeda (Caja Rural) Davide Formolo (UAE) Oscar Rodriguez (Movistar) Tsgabu Grmay (BikeExchange) Mikel Iturria (Euskaltel) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) . De kopgroep Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) Victor Lafay (Cofidis) Ruben Fernandez (Cofidis) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Mark Donovan (DSM) Jefferson Cepeda (Caja Rural) Davide Formolo (UAE) Oscar Rodriguez (Movistar) Tsgabu Grmay (BikeExchange) Mikel Iturria (Euskaltel) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe)

13:20 50". Er zijn vrij veel ploegen aan boord. Jumbo-Visma moet het in zijn eentje zien te klaren en dat lijkt op een sisser uit te draaien: de 15 leiders snellen weg. . 13 uur 20. 50" Er zijn vrij veel ploegen aan boord. Jumbo-Visma moet het in zijn eentje zien te klaren en dat lijkt op een sisser uit te draaien: de 15 leiders snellen weg.

13:16 13 uur 16. Jumbo-Visma vertrouwt het zaakje niet helemaal. De 15 aanvallers moeten knokken voor 15 seconden. . Jumbo-Visma vertrouwt het zaakje niet helemaal. De 15 aanvallers moeten knokken voor 15 seconden.

13:12 13 uur 12. Cristian Rodriguez, de sterkste vluchter van gisteren, is er ook weer bij. Hij volgt op "slechts" 2'12" in de stand. Wie spotten we nog? Bruno Armirail, Geraint Thomas, Mauri Vansevenant, Victor Lafay, Ruben Guerreiro, Ruben Fernandez, Mark Donovan, Jefferson Cepeda, Tsgabu Grmay, Oscar Rodriguez, Davide Formolo, Mikel Iturria, Felix Grossschartner en Pascal Eenkhoorn. . Cristian Rodriguez, de sterkste vluchter van gisteren, is er ook weer bij. Hij volgt op "slechts" 2'12" in de stand. Wie spotten we nog? Bruno Armirail, Geraint Thomas, Mauri Vansevenant, Victor Lafay, Ruben Guerreiro, Ruben Fernandez, Mark Donovan, Jefferson Cepeda, Tsgabu Grmay, Oscar Rodriguez, Davide Formolo, Mikel Iturria, Felix Grossschartner en Pascal Eenkhoorn.

13:09 13 uur 09. Ze staan massaal te trappelen aan de schoolpoort: 15 renners vormen een groepje dat het peloton op een tiental seconden zet. Worden ginds gesignaleerd: onder meer Geraint Thomas en Mauri Vansevenant. . Ze staan massaal te trappelen aan de schoolpoort: 15 renners vormen een groepje dat het peloton op een tiental seconden zet. Worden ginds gesignaleerd: onder meer Geraint Thomas en Mauri Vansevenant.

13:05 13 uur 05. Normaal zou dit een kans voor mij zijn, maar ik ben ziek geweest. We focussen ons op het klassement van Pello Bilbao. . Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious). Normaal zou dit een kans voor mij zijn, maar ik ben ziek geweest. We focussen ons op het klassement van Pello Bilbao. Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious)

13:03 13 uur 03. Fabien Doubey (TotalEnergies) en Julien Bernard (Trek-Segafredo) zijn de onruststokers met dienst, maar de Fransen geraken niet weg. . Fabien Doubey (TotalEnergies) en Julien Bernard (Trek-Segafredo) zijn de onruststokers met dienst, maar de Fransen geraken niet weg.

13:00 Intussen geven de renners stevig van jetje! 13 uur . Intussen geven de renners stevig van jetje!

12:58 12 uur 58. Ook in dit peloton kampen veel renners met een snotvalling, bronchitis of griep, maar we hebben vanmiddag geen nieuwe kampverlaters genoteerd. Er zijn nog 142 renners in koers. . Ook in dit peloton kampen veel renners met een snotvalling, bronchitis of griep, maar we hebben vanmiddag geen nieuwe kampverlaters genoteerd. Er zijn nog 142 renners in koers.

12:56 12 uur 56. De informanten op de moto hebben geen tijd om de rugnummers door te spelen aan de wedstrijdwagen. Na bijna 10 kilometer is de kopgroep, geheel volgens de verwachtingen, nog niet geboetseerd. . De informanten op de moto hebben geen tijd om de rugnummers door te spelen aan de wedstrijdwagen. Na bijna 10 kilometer is de kopgroep, geheel volgens de verwachtingen, nog niet geboetseerd.

12:50 Wind. De eerste aanvalsplannen worden gepresenteerd. Verschillende renners brachten ook de wind ter sprake in dit deel van het parcours. We verwachten geen waaierspektakel zoals gisteren tussen Terneuzen en Schoten, maar iedereen is toch bij de pinken. . 12 uur 50. Wind De eerste aanvalsplannen worden gepresenteerd. Verschillende renners brachten ook de wind ter sprake in dit deel van het parcours. We verwachten geen waaierspektakel zoals gisteren tussen Terneuzen en Schoten, maar iedereen is toch bij de pinken.

12:45 12 uur 45. De renners moesten nog even halt houden voor een korte ceremonie met de burgemeester, maar intussen zetten ze hun tocht voort. . De renners moesten nog even halt houden voor een korte ceremonie met de burgemeester, maar intussen zetten ze hun tocht voort.

12:36 12 uur 36. We kennen deze regio. De start zal pijlsnel zijn. Het zal een tijdje duren voor de vlucht gevormd wordt, maar de ontsnapping kan het wel uitzingen tot het einde aangezien we gisteren al een strijd tussen de toppers hebben gezien. . Nick Schultz (BikeExchange). We kennen deze regio. De start zal pijlsnel zijn. Het zal een tijdje duren voor de vlucht gevormd wordt, maar de ontsnapping kan het wel uitzingen tot het einde aangezien we gisteren al een strijd tussen de toppers hebben gezien. Nick Schultz (BikeExchange)