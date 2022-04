LIVE Ronde van het Baskenland: Mauri Vansevenant aast op ritwinst, Jumbo-Visma ment peloton

15:40 15 uur 40. Nog 53 kilometer. In de kopgroep waren ze een beetje aan het slabakken. Tsgabu Grmay waardeert de interventies van de volgwagens niet en muist er in zijn eentje vanonder. . Nog 53 kilometer In de kopgroep waren ze een beetje aan het slabakken. Tsgabu Grmay waardeert de interventies van de volgwagens niet en muist er in zijn eentje vanonder.

15:38 15 uur 38. Wie een gooi doet naar de ritzege, kan zich niet laten verrassen door de aankomst. In Zamudio is er al een passage op 30 kilometer van het einde van deze dag.

15:35 15 uur 35. De renners worden nog altijd vergezeld door een Baskisch voorjaarszonnetje. Dat is een beetje atypisch en vrijdag en zaterdag zou het beeld veranderen: er hangt regen in de lucht, net nu de zwaarste dagen voor de deur staan.

15:34 Jata (2/4). De 13 leiders trekken over de top van de 2e helling. Cristian Rodriguez mag zijn bergtrui nog wat steviger opeisen. De achterstand van het peloton: 3'22".

15:30 15 uur 30. Mauri Vansevenant hoeft wellicht geen rekening meer te houden met Felix Grossschartner. De Oostenrijker is aan het kapseizen. Vansevenant werd vorig jaar 11e in het Baskenland, een oerdegelijke prestatie. Na zijn 20e plaats in Parijs-Nice trok hij met Remco Evenepoel naar de Teide. Vansevenant junior hoopt een rol te vertolken in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij vorig jaar hoge ogen gooide. Dat deed hij ook in de Amstel Gold Race, maar door de kalenderverschuiving kan hij niet starten in Maastricht.

15:24 15 uur 24. De renners glijden momenteel over de Jata, een beklimming van 3e categorie. Het is een onregelmatige col: 9,1 km met een gemiddelde van 3 procent en uitsteeksels tot 11 procent. In het peloton heeft Jumbo-Visma nog altijd de sleutel in handen.

15:21 15 uur 21. Net als veel ploegmaats ben ik ziekjes geweest en voel ik me dus niet zo goed. De klassementsmannen kan ik niet volgen, misschien kan ik iets forceren in een ontsnapping. Davide Formolo (UAE).

15:17 Opgave Tolhoek. Terwijl de voorsprong van de 14 leiders nu duidelijk zakt naar 2'30", maken ze in de volgwagen van Trek-Segafredo plaats: Antwan Tolhoek stapt af.

15:12 15 uur 12. De winter van Grossschartner. Bij Bora-Hansgrohe leggen ze hun boontjes te week op Felix Grossschartner. "Hoe was je winter?", vroeg een reporter deze middag aan de 28-jarige Oostenrijker. De samenvatting van zijn antwoord: "Een hielbreuk in november, een coronabesmetting en een sleutelbeenbreuk in Parijs-Nice. Het was dus niet mijn beste winter."

15:04 15 uur 04. In de kopgroep staat een van de Rodriguezen langs de kant van de weg. Oscar, de pion van Movistar, laat sleutelen aan zijn fiets. Nog 76 km: 3'02" voor de leiders.

14:57 14 uur 57. Donovan. Zoals u hieronder kunt lezen, sprokkelde DSM pas gisteren zijn eerste podiumplaats van 2022. Mark Donovan kan vanuit de kopgroep dat aantal misschien al verdubbelen. De 23-jarige Brit debuteerde voortreffelijk in de Vuelta van 2020 met een 4e plaats in de rit naar Farrapona, maar ook bij hem vraagt het ontwikkelingsproces veel tijd.

14:51 47 km/u. Het Baskische peloton geeft er nog altijd een lap op. Na twee uur is het gemiddelde een beetje gezakt, maar een moyenne van 47 km/u staat nog altijd mooi op je cv.

14:49 14 uur 49. Grmay, niet Girmay. Vergis u niet: in de kopgroep doet Tsgabu Grmay zijn deel van het werk, niet Biniam Girmay. De winnaar van Gent-Wevelgem verblijft in zijn vaderland Eritrea, Grmay heeft Ethiopisch bloed en verdedigt al jaren het shirt van BikeExchange en voorgangers. Zijn erelijst blijft beperkt tot enkele nationale titels.

14:44 14 uur 44. Ik heb gisteren toch wel afgezien, hoor. Alles ligt nog open en ik voel me wel een beetje geviseerd. Daarom is het ook goed dat Jonas Vingegaard nog altijd 6e staat. Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

14:44 Roglic glijdt rustig mee in het wiel van zijn ploegmaats. 14 uur 44.

14:39 14 uur 39. Als een kind zo blij: Pello Bilbao is al 32 jaar, maar pas gisteren boekte de Bask zijn eerste dagsucces in de Ronde van het Baskenland. Het lichtgewicht had zich nochtans niet gespaard onderweg en is dus meer dan in orde. Dankzij de boniseconden heeft hij ook een sprong in het klassement gemaakt. Hij staat nu 5e op 19".

14:32 14 uur 32. Ook Ruben Guerreiro (27) is een klant die je in zo'n kopgroep maar beter wat extra schaduwt. De Portugees won een rit in de Giro van 2020 en werd in die najaarseditie ook bergkoning. Voorlopig is dit nog niet echt zijn seizoen: hij werd 15e in de Strade Bianche en gaf daarna snel op in Tirreno-Adriatico.

14:30 14 uur 30. Nog eens de 14 vluchters. Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) Victor Lafay (Cofidis) Ruben Fernandez (Cofidis) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Mark Donovan (DSM) Jefferson Cepeda (Caja Rural) Davide Formolo (UAE) Oscar Rodriguez (Movistar) Tsgabu Grmay (BikeExchange) Mikel Iturria (Euskaltel) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe)