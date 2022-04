Julian Alaphilippe laat zich voor de 2e dag op een rij rollen in het Baskenland, nu door de Colombiaan Martinez

Fase per fase

17:04 17 uur 04. Het verschil is minimaal: een banddikte, meer is het niet. Maar Martinez trekt wel aan het langste eind. Martinez, Alaphilippe, Ulissi, Roglic, Bilbao, Aular, Guerreiro, Molard, Vlasov en Brambilla.

17:03 17 uur 03. Martinez! Het is Martinez die zijn inspanning doortrekt tot op de lijn. Hij houdt Alaphilippe, Ulissi, Roglic en Bilbao af. Alaphilippe zat een fractie in de tang, maar de sprint van Martinez was netjes!

17:02 17 uur 02. Martinez lanceert voor Ulissi en Alaphilippe.

17:02 17 uur 02. Evenepoel, Ulissi, Alaphilippe en Roglic. Dat zijn de eerste posities. Nog 500 meter.

17:01 Laatste km. De UAE's zien af in het wiel van Evenepoel. Hij rolt Lafay op.

17:01 17 uur 01. Lafay lijkt een vogel voor de kat. Evenepoel stoomt naar de kop en gaat hem nekken.

17:00 17 uur . Dinsdag werd onze Spaanse vriend op 500 meter van de streep ingerekend. Wordt dat ook het lot van deze Lafay? We vrezen ervoor.

16:59 16 uur 59. Nog 3 kilometer. Lafay hangt meer en meer tussen zijn kader en de chrono deelt een extra klopje uit: 25". Slaat de pletwals toch weer toe?

16:57 16 uur 57. De slaafjes van Ulissi ontvangen geen versterking. Nog 33 seconden: Alaphilippe en Evenepoel kleven aan het wiel van de Italiaanse springveer. Het peloton is nog een man of 40 sterk.

16:55 16 uur 55. Ook bij UAE gaat het kuitenknallen niet van ganser harte. Nog 5,5 kilometer: 43".

16:54 Het worden pijnlijke nachten voor Latour. 16 uur 54. Het worden pijnlijke nachten voor Latour.

16:53 16 uur 53. Deze omwenteling kan Lafay nekken: UAE kan nog 5 pionnen opstellen. Nog 7 kilometer.

16:52 16 uur 52. Vansevenant maakt in zijn wiegende stijl dubbele meters. Evenepoel geeft hem nog een zetje, de steun kan nu van UAE komen. Zij beschikken wellicht nog over Ulissi.

16:51 16 uur 51. Op deze brede wegen wordt de ballast - Thomas, Armirail, Formolo en Guerreiro - ingerekend. Het verschil zakt, maar het verval is niet spectaculair: 57".

16:50 16 uur 50. Nog 10 kilometer. Met zijn zwarte wapperende manen probeert Lafay zich na een bocht te herlanceren. In het peloton doet Vansevenant zijn uiterste best. Daar verliezen we Latour na een pijnlijke glijpartij: dat worden fikse brandwonden!

16:49 16 uur 49. Bij een vlakke finale ben je altijd geneigd om het voordeel aan het peloton te geven. De afdaling is over een kilometer verleden tijd. Houdt Victor Lafay dan nog stand?

16:47 16 uur 47. Na zijn sprintzege van gisteren heeft Pello Bilbao ook een knecht ingezet. Het verschil zakt nog altijd niet onder de minuut. Nog 13 kilometer.

16:46 16 uur 46. Als ze elkaar in de favorietengroep begrijpen, dan kunnen ze Lafay nog inrekenen. Al is het parcours wel in zijn voordeel.

16:44 16 uur 44. Nog 15 kilometer. Een gretige en ietwat onrustige Evenepoel wenkt Vansevenant naar voren. Met zijn laatste restjes moet hij de kloof nog speelbaar houden. Het kwartet Thomas, Armirail, Guerreiro en Formolo gaat in de klauwen van de kudde vallen. Lafay conserveert nog 1'05".