Rit 4 in de Ronde van het Baskenland: Vechten de favorieten het weer onder elkaar uit?

09 uur 45. Toppers of vluchters? We willen deze etappe zeker niet onderschatten, maar de ritten van vrijdag en zaterdag lijken op papier zwaarder. Aangezien de klassementsmannen zich nog niet gespaard hebben, zou een vluchtersgroepje vandaag wel het winnende lot kunnen trekken. .

09 uur 39. Wat waren de klimmetjes woensdag brutaal! Ik hoop dat de volgende hellingen iets minder steil zijn, al is dit natuurlijk het Baskenland. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

09 uur 34. 4e etappe in de Ronde van het Baskenland. De 4e dag van het Baskische festival serveert de renners nog meer van wat deze koers zo interessant én loodzwaar maakt: de rit van 186 kilometer telt zo'n 2.700 hoogtemeters. De eerste 60 kilometer hebben niets om het lijf, maar daarna moet je met een vergrootglas speuren naar vlakke stroken. De organisatie deelt 4 bergpremies uit, al ligt dit terrein bezaaid met veel meer hindernissen en valkuilen. De top van de laatste helling bevindt zich op 20 kilometer van de finish. Krijgen we hetzelfde scenario als de voorbije dagen met een sprint tussen de tenoren of zingt een groepje vluchters het uit tot het einde? .