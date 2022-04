LIVE Ronde van het Baskenland: Het peloton slentert, profiteert eenzame vluchter?

16:37 Opellora (2). Het asfalt verandert weer in zo'n geitenpad dat amper bolt. Cristian Rodriguez bewaart nog 2'43". Is zijn voorsprong hier in vrije val of wacht het peloton nog even met huishouden? . 16 uur 37. Opellora (2) Het asfalt verandert weer in zo'n geitenpad dat amper bolt. Cristian Rodriguez bewaart nog 2'43". Is zijn voorsprong hier in vrije val of wacht het peloton nog even met huishouden?

16:35 16 uur 35. De geschiedenis herhaalt zich: 5 mannetjes van Ineos, Evenepoel met Alaphilippe, Mas en zijn begeleiders en daarna Roglic en zijn gele bijtjes. Zo ziet het peloton eruit. . De geschiedenis herhaalt zich: 5 mannetjes van Ineos, Evenepoel met Alaphilippe, Mas en zijn begeleiders en daarna Roglic en zijn gele bijtjes. Zo ziet het peloton eruit.

16:31 16 uur 31. Geraint Thomas vat het tweede luik van zijn dagtaak aan. De voormalige Tour-winnaar dirigeert zijn kopmannen richting de zone van de waarheid. Parcourskennis hebben ze zonet kunnen opdoen. . Geraint Thomas vat het tweede luik van zijn dagtaak aan. De voormalige Tour-winnaar dirigeert zijn kopmannen richting de zone van de waarheid. Parcourskennis hebben ze zonet kunnen opdoen.

16:29 16 uur 29. Daar is de stroomstoot waar we op zaten te wachten. Ook Remco Evenepoel laat zijn gidsen kachelen. . Daar is de stroomstoot waar we op zaten te wachten. Ook Remco Evenepoel laat zijn gidsen kachelen.

16:28 Is vluchter Rodriguez op weg naar de zege? 16 uur 28. Is vluchter Rodriguez op weg naar de zege?

16:25 16 uur 25. De grote groep was genaderd tot op 1'49". Op zo'n 10 kilometer van de muurtjeszone geeft de chrono 4'01" aan. Jan Polanc wordt ingerekend. Wanneer draait het peloton de vijs aan? . De grote groep was genaderd tot op 1'49". Op zo'n 10 kilometer van de muurtjeszone geeft de chrono 4'01" aan. Jan Polanc wordt ingerekend. Wanneer draait het peloton de vijs aan?

16:19 16 uur 19. Wachten op de geloste Jan Polanc heeft alleszins geen zin: de Sloveen zwemt op 2'32" in niemandsland. Ineos kijkt de andere kant op. Stuurt het peloton zo weer aan op een nagelbijter of krijgen we gewoon koers op twee fronten in de finale? . Wachten op de geloste Jan Polanc heeft alleszins geen zin: de Sloveen zwemt op 2'32" in niemandsland. Ineos kijkt de andere kant op. Stuurt het peloton zo weer aan op een nagelbijter of krijgen we gewoon koers op twee fronten in de finale?

16:18 16 uur 18. In het peloton ligt de snelheid een stuk lager dan voorin. De renners moeten blijkbaar veel bijpraten. Eenzaat Rodriguez krijgt seconden in de schoot geworpen: 3'25". . In het peloton ligt de snelheid een stuk lager dan voorin. De renners moeten blijkbaar veel bijpraten. Eenzaat Rodriguez krijgt seconden in de schoot geworpen: 3'25".

16:11 2'35". Het intermezzo in het peloton loopt uit: Rodriguez krijgt een minuutje cadeau, 2'42". Het terrein is nog zeer grillig en een eenzaat is in principe een vogel voor de kat, maar onderschat de klimmer toch maar niet. . 16 uur 11. 2'35" Het intermezzo in het peloton loopt uit: Rodriguez krijgt een minuutje cadeau, 2'42". Het terrein is nog zeer grillig en een eenzaat is in principe een vogel voor de kat, maar onderschat de klimmer toch maar niet.

16:06 16 uur 06. In zijn eentje is de opdracht van Rodriguez nog wat lastiger geworden. In het peloton halen ze de voet dan ook van het gaspedaal: leider Roglic kan rustig wat overtollig vocht lozen. . In zijn eentje is de opdracht van Rodriguez nog wat lastiger geworden. In het peloton halen ze de voet dan ook van het gaspedaal: leider Roglic kan rustig wat overtollig vocht lozen.

16:06 16 uur 06. Nog 54 kilometer. 1 leider: Cristian Rodriguez (TotalEnergies) peloton op 1'49": Ineos bepaalt het tempo nog 2 muurtjes: top van Opellora op 31 km van de finish, top van Ozeka op 24 km van de finish . Nog 54 kilometer 1 leider: Cristian Rodriguez (TotalEnergies) peloton op 1'49": Ineos bepaalt het tempo nog 2 muurtjes: top van Opellora op 31 km van de finish, top van Ozeka op 24 km van de finish

16:03 16 uur 03. In een rit zoals vandaag moet je grinta tonen. Ik heb er alvast zin in. . Ruben Guerreiro (EF-EasyPost). In een rit zoals vandaag moet je grinta tonen. Ik heb er alvast zin in. Ruben Guerreiro (EF-EasyPost)

16:00 Wielergekken loop je ook in het Baskenland voortdurend tegen het lijf. . 16 uur . Wielergekken loop je ook in het Baskenland voortdurend tegen het lijf.

15:57 Ozeka (1). Cristian Rodriguez kan even de druk van zijn benen halen. Hij komt boven, het peloton wordt op de top op 1'52" geklokt. Het blijft er windstil, maar iedereen weet nu hoe het laatste wedstrijduur zal worden ingeleid. . 15 uur 57. Ozeka (1) Cristian Rodriguez kan even de druk van zijn benen halen. Hij komt boven, het peloton wordt op de top op 1'52" geklokt. Het blijft er windstil, maar iedereen weet nu hoe het laatste wedstrijduur zal worden ingeleid.

15:55 15 uur 55. Evenepoel oogt nog fris en wordt beschermd door Alaphilippe in het zog van de Ineos-trein. Daar was in Tirreno-Adriatico in deze fase van de koers al geen sprake meer van. Ploegmakkers Devenyns en Vansevenant proberen te overleven in de staart van het peloton. . Evenepoel oogt nog fris en wordt beschermd door Alaphilippe in het zog van de Ineos-trein. Daar was in Tirreno-Adriatico in deze fase van de koers al geen sprake meer van. Ploegmakkers Devenyns en Vansevenant proberen te overleven in de staart van het peloton.

15:53 15 uur 53. Thomas, Geoghegan Hart, Rodriguez, Martinez en Yates: zo brommert Ineos Grenadiers op kop van het peloton. Intussen schiet er nog één koploper over: Cristian Rodriguez van TotalEnergies, waar Peter Sagan overigens al opnieuw is afgestapt in het Circuit de la Sarthe. . Thomas, Geoghegan Hart, Rodriguez, Martinez en Yates: zo brommert Ineos Grenadiers op kop van het peloton. Intussen schiet er nog één koploper over: Cristian Rodriguez van TotalEnergies, waar Peter Sagan overigens al opnieuw is afgestapt in het Circuit de la Sarthe.

15:51 15 uur 51. In Schoten zijn we nog aan het koersen, in Frankrijk zijn de renners al binnen nog voor het vieruurtje: Olav Kooij (Jumbo-Visma) snelt in het Circuit de la Sarthe naar de dagzege. . In Schoten zijn we nog aan het koersen, in Frankrijk zijn de renners al binnen nog voor het vieruurtje: Olav Kooij (Jumbo-Visma) snelt in het Circuit de la Sarthe naar de dagzege.

15:48 15 uur 48. We maken de doorsteek naar de klim naar Ozeka, waar de renners zich weer naar boven moeten trekken. Alleen regen ontbreekt nog, want voor de rest is dit het Baskenland zoals we het kennen: duizelingwekkend steil. . We maken de doorsteek naar de klim naar Ozeka, waar de renners zich weer naar boven moeten trekken. Alleen regen ontbreekt nog, want voor de rest is dit het Baskenland zoals we het kennen: duizelingwekkend steil.