LIVE Ronde van het Baskenland: bergpunten voor Evenepoel, nog geen kopgroep

13 uur 54. We zijn een uur aan het koersen en we wachten nog altijd op een kopgroep. Jan Polanc zet er zijn schouders nog eens onder, niet voor het eerst vandaag. .

Terwijl de vlucht van Kenny Elissonde en co al verleden tijd is, noteren we ook twee opgaves.

Opgave na val. Terwijl de vlucht van Kenny Elissonde en co al verleden tijd is, noteren we ook twee opgaves. Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert) schudde in een eerdere fase nog aan de boom, maar stapt nu af na een val. Zijn landgenoot Paul Lapeira (AG2R-Citroën) volgt helaas dat voorbeeld. . 13 uur 46.

Altube. De eerste klim van de dag is achter de rug. Wie plant er zijn vlag? Het is Jonas Vingegaard, de rechterhand van de leider. Dat betekent dat Jumbo-Visma de koers straks regisseert. . 13 uur 30.

13:20

13 uur 20. We draaien de bladzijde om met Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert), die Filippo Conca (Lotto-Soudal) in steun krijgt. De Italiaan doet nog een belletje rinkelen als "vluchter met helse krampen" in Milaan-Sanremo. Voorlopig krijgen we geen herhaling: het duo is al ingerekend. .