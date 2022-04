Rit 3 in de Ronde van het Baskenland: weer een dagje op en af van start tot finish

De lead-out van Remco Evenepoel was uitmuntend. Ik was naar hier gekomen voor een ritzege en die heb ik te pakken. Nu wil ik iets terugdoen voor hem.

07 uur 02. De lead-out van Remco Evenepoel was uitmuntend. Ik was naar hier gekomen voor een ritzege en die heb ik te pakken. Nu wil ik iets terugdoen voor hem. Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl).

06:58

06 uur 58. 3e rit in de Ronde van het Baskenland. Na de bijzonder lange etappe van gisteren werken de renners vandaag "slechts" 182 kilometer af, maar de organisatie is weer bijzonder gul geweest met de hoogtemeters. Het wegdek helt van bij de start, maar vooral in het tweede gedeelte van deze 3e rit liggen enkele kuitenbijters te wachten. De klimmetjes naar Opellora en Ozeka, een soort tweetrapsraket, worden 2 keer geserveerd. Na die laatste hindernis rest er nog 24 kilometer tot de finish. De witte lijn is getrokken na een oplopende strook. .