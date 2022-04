LIVE: Vier Spanjaarden kiezen het hazenpad in lange etappe

Fase per fase

12:35 12 uur 35. Jumbo-Visma controleert. De ploeg van leider Primoz Roglic neemt haar verantwoordelijkheid en zet zich op kop van het peloton. Gijs Leemreize, Chris Harper en Pascal Eenkhoorn zullen vandaag waarschijnlijk worden ingezet als werkpaarden. . Jumbo-Visma controleert De ploeg van leider Primoz Roglic neemt haar verantwoordelijkheid en zet zich op kop van het peloton. Gijs Leemreize, Chris Harper en Pascal Eenkhoorn zullen vandaag waarschijnlijk worden ingezet als werkpaarden.

12:30 12 uur 30. Voorsprong groeit. Geen traditioneel gevecht om de vroege vlucht vandaag. De vier leiders lijken elkaar meteen gevonden te hebben. Hun voorsprong dikt verder aan en nadert de kaap van de twee minuten. . Voorsprong groeit Geen traditioneel gevecht om de vroege vlucht vandaag. De vier leiders lijken elkaar meteen gevonden te hebben. Hun voorsprong dikt verder aan en nadert de kaap van de twee minuten.

12:26 Berg. Slim gezien van de Spaanse ploegen om meteen een mannetje mee te sturen in de aanval. Bovenop de eerste beklimming van de dag lagen namelijk al de eerste bergpunten te wachten. Ibon Ruiz komt als eerste boven, voor Ander Okamika en Julen Amezqueta. . 12 uur 26. Berg Slim gezien van de Spaanse ploegen om meteen een mannetje mee te sturen in de aanval. Bovenop de eerste beklimming van de dag lagen namelijk al de eerste bergpunten te wachten. Ibon Ruiz komt als eerste boven, voor Ander Okamika en Julen Amezqueta.

12:21 12 uur 21. Kopgroep van vier. Vier Spanjaarden kiezen meteen de vlucht vooruit. We herkennen Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskatel-Euskadi) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma). . Kopgroep van vier Vier Spanjaarden kiezen meteen de vlucht vooruit. We herkennen Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskatel-Euskadi) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma).

12:02 12 uur 02. Start om 12.18u. De renners hebben de obligatoire startpresentatie achter de rug en begeven zich nu naar de startplaats. Zij die hopen om zich te tonen in de vroege vlucht zullen best meteen bij de pinken zijn, want door de afwezigheid van absolute topsprinters zou de vlucht het wel eens kunnen uitzingen tot het einde. . Start om 12.18u De renners hebben de obligatoire startpresentatie achter de rug en begeven zich nu naar de startplaats. Zij die hopen om zich te tonen in de vroege vlucht zullen best meteen bij de pinken zijn, want door de afwezigheid van absolute topsprinters zou de vlucht het wel eens kunnen uitzingen tot het einde.

11:53 11 uur 53. Mikel Nieve speelt thuismatch. Mikel Nieve kent de weg in deze regio. De Spanjaard werd geboren in startplaats Leitza, nochtans maar een klein dorpje met iets meer dan 2.000 inwoners. Hij zal er ongetwijfeld op gebrand zijn om zich voor eigen publiek te tonen. . Mikel Nieve speelt thuismatch Mikel Nieve kent de weg in deze regio. De Spanjaard werd geboren in startplaats Leitza, nochtans maar een klein dorpje met iets meer dan 2.000 inwoners. Hij zal er ongetwijfeld op gebrand zijn om zich voor eigen publiek te tonen.

11:35 11 uur 35. Durft Remco Evenepoel aan te vallen? Primoz Roglic veroverde gisteren de leiderstrui in de openingstijdrit. Remco Evenepoel strandde op vijf seconden van de olympische kampioen. De geaccidenteerde finale van vandaag, leent zich tot aanvallen. Grijpt Evenepoel zijn kans? . Durft Remco Evenepoel aan te vallen? Primoz Roglic veroverde gisteren de leiderstrui in de openingstijdrit. Remco Evenepoel strandde op vijf seconden van de olympische kampioen. De geaccidenteerde finale van vandaag, leent zich tot aanvallen. Grijpt Evenepoel zijn kans?

11:27 Lokale helden Mikel Nieve en Ibai Azurmendi van het Spaanse Caja Rural - Seguros RGA krijgen een warm applaus op het startpodium. 11 uur 27. Lokale helden Mikel Nieve en Ibai Azurmendi van het Spaanse Caja Rural - Seguros RGA krijgen een warm applaus op het startpodium.

11:17 11 uur 17. Geen regen in het Baskenland. Ideale koersomstandigheden vandaag in de Ronde van het Baskenland. De renners zullen onder een blauwe hemel van Leitza naar Viana trekken. Dat kan best zonder arm- en beenstukken, het kwik stijgt namelijk tot 11 graden. Door een zwak briesje uit het noorden, lijkt ook de wind geen rol van betekenis te zullen spelen. . Geen regen in het Baskenland Ideale koersomstandigheden vandaag in de Ronde van het Baskenland. De renners zullen onder een blauwe hemel van Leitza naar Viana trekken. Dat kan best zonder arm- en beenstukken, het kwik stijgt namelijk tot 11 graden. Door een zwak briesje uit het noorden, lijkt ook de wind geen rol van betekenis te zullen spelen.



08:21 08 uur 21. Parcours: pittig begin. De langste rit begint meteen met een klim van 3e categorie. Het gaat meteen 3,7 km bergop vanuit Leitza naar de top van Uitzi (3,7 km aan 6,9%). Het gaat daarna weer op en af zonder gecatalogeerde klim, een ideale gelegenheid voor vluchters om snel het verschil te maken. De top van de Lizarraga (2e categorie, 9,5 km aan 5,2%) ligt na 59,5 km. Daarna kunnen sprintersploegen ervoor zorgen dat we een massaspurt krijgen, als ze de koers wensen te controleren. De top van de Aguilar Gaina (3e categorie, 12,6 km aan 3,1%) ligt op 30 km van de top. 10 km van de streep in Viana ligt er nog een kort knikje. . Parcours: pittig begin De langste rit begint meteen met een klim van 3e categorie. Het gaat meteen 3,7 km bergop vanuit Leitza naar de top van Uitzi (3,7 km aan 6,9%).



Het gaat daarna weer op en af zonder gecatalogeerde klim, een ideale gelegenheid voor vluchters om snel het verschil te maken.



De top van de Lizarraga (2e categorie, 9,5 km aan 5,2%) ligt na 59,5 km. Daarna kunnen sprintersploegen ervoor zorgen dat we een massaspurt krijgen, als ze de koers wensen te controleren.



De top van de Aguilar Gaina (3e categorie, 12,6 km aan 3,1%) ligt op 30 km van de top. 10 km van de streep in Viana ligt er nog een kort knikje.

