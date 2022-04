LIVE: Jumbo-Visma en Quick-Step Alpha-Vinyl houden kwartet Spaanse vluchters binnen schot

De knechten van Primoz Roglic hebben hulp gekregen van de knechten van Remco Evenepoel. Heeft Julian Alaphilippe laten weten dat hij over een stel goede benen beschikt? De finale is alleszins op zijn lijf geschreven.

15 uur 24. De renners hebben al meer dan 120 kilometer afgelegd in de eerste drie wedstrijduren. Ondanks het heuvelachtige parcours loopt de gemiddelde snelheid op tot 39,9 km/h. Aan dit tempo kennen we de winnaar om 17.30u. .

14:56

14 uur 56. Wie zijn de favorieten voor de dagzege? Geen Fabio Jakobsen, Mark Cavendish of Caleb Ewan in deze Ronde van het Baskenland. De absolute topsprinters zijn hier niet aanwezig. Met enkele pittige knikjes in de finale, zijn het vooral de punchers die hun kans op een ritzege ruiken. Dan denken we in eerste instantie aan Julian Alaphilippe, maar die gaf al aan deze rittenkoers eerder te gebruiken als training voor de Ardense klassiekers. Andrea Vendrame, Diego Ulissi en Alessandro Covi vinden ook een parcours op maat. .