BEKIJK: Remco Evenepoel rolt de rode loper uit voor de 1e zege van het seizoen voor Julian Alaphilippe

17:20 17 uur 20. Koele kikkers. Knap van Quick-Step Alpha-Vinyl. Remco Evenepoel stoomde op het juiste moment naar voren, Alaphilippe schoot als een pijl uit zijn wiel.

17:18 17 uur 18. Alaphilippe wint! Alaphilippe wint na knap voorbereidend werk van Evenepoel. Doubey is tweede, Q. Hermans derde.

17:17 17 uur 17. Dan toch het peloton! De koplopers worden plots heel snel bij de lurven gevat. Iemand uit het peloton zal deze etappe winnen.

17:15 17 uur 15. Spanning! Nog 25 seconden voor Ruiz, hij is bijna boven op het laatste klimmetje. Dit moet pijn doen in de benen.

17:14 17 uur 14. Drie tegen één. De drie andere Spanjaarden volgen op 15". Het gevaar komt vooral van het peloton.

17:12 17 uur 12. Nog 1 minuut. Het gaat plots hard in het peloton, de voorsprong van Ruiz slinkt snel. De Spanjaard moet nog 5 km lang alles uit de kast halen.

17:04 17 uur 04. In het peloton voelen ze dat het op deze manier niet zal lukken. Ruben Guerreiro (EF-Education Easypost) wil oorlog maken. Paret-Peintre schuift mee.

17:03 17 uur 03. Ibon Ruiz ruikt zijn kans. Ibon Ruiz rijdt weg op kousenvoeten. De drie medevluchters lonken naar elkaar waardoor hij meteen een gat slaat. Is de vogel gaan vliegen?

17:00 17 uur . Dubbelslag voor Ruiz? Ibon Ruiz heeft de bergtrui al op zak, maar de 23-jarige Spanjaard is ook de best geplaatste in het klassement. Gisteren moest hij 49 seconden prijsgeven op Primoz Roglic.

16:55 16 uur 55. Wie wil winnen? Geen ploeg die het voortouw wil nemen in de achtervolging op het kwartet vluchters. Quick-Step - Alpha-Vinyl is alweer van het voorplan verdwenen, het lijkt wel of Julian Alaphilippe dan toch niet mikt op ritwinst. Daardoor groeien de kansen van de kopgroep, de voorsprong bedraagt nog steeds meer dan twee minuten.

16:52 Enric Mas. Enric Mas wordt teruggebracht naar de staart van het peloton. De Spanjaard werd opgehouden door een mechanisch defect. 16 uur 52.

16:51 16 uur 51. Drie beklimmingen, drie keer Ruiz. Ibon Ruiz graait opnieuw de drie bergpunten mee en dikt zijn totaal aan tot twaalf. De bergtrui zit nu nog steviger om zijn schouders.

16:49 16 uur 49. Voorsprong groeit opnieuw. Aan de voet van de beklimming hadden de vluchters nog slechts één minuut voorsprong, intussen is die alweer gegroeid tot 1'44". Het gaat niet snel genoeg in het peloton.

16:49 De vluchters geven zich niet zomaar gewonnen. 16 uur 49.

16:43 16 uur 43. We duiken de afdaling in naar Viana. Een laatste rustmomentje, want in de finale is het geen meter vlak.