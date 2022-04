Remco Evenepoel botst op weergaloze Primoz Roglic in openingstijdrit Ronde van het Baskenland

In de voorbije rittenkoersen moest het Ineos-blok steeds vrede nemen met de kruimels door de almacht van Jumbo-Visma en UAE, maar in het Baskenland waren de Britten tuk op een statement in de technische proloog met enkele duivelse molshopen.

Omar Fraile, Ben Tulett, Adam Yates en Geraint Thomas: in die volgorde losten ze elkaar af op de hot seat.

De verschillen waren piepklein en kamikaze Thomas had bewezen dat risico's nemen beloond werd.

Rémi Cavagna, nochtans niet de allerbeste stuurman, had die boodschap goed ingeprent.

Maar uiteindelijk zouden zij nederig het hoofd moeten buigen voor twee tijdrittovenaars. De voorspelling van Thomas - "Evenepoel en Roglic duiken nog onder de 10 minuten" - kwam wonderwel uit.

Remco Evenepoel verpulverde alle tijden op het knikje en was aan de finish liefst 11 seconden sneller dan zijn Franse ploegmaat.

Evenepoel had alle restjes uit zijn lichaam geschraapt en had bij het tussenpunt op de heuvel een bonus van een halve seconde op uitdager Primoz Roglic.

Die was helemaal van een andere planeet in het tweede gedeelte: zijn achterstand werd omgedraaid in een voorsprong van 5 seconden.