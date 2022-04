LIVE Ronde van het Baskenland: Rémi Cavagna nekt Ineos, Remco Evenepoel vertrekt om 17.12 u

16:54 16 uur 54. Een korte tijdrit ligt me niet echt. Ik ben dus zeer tevreden met mijn prestatie. Ik was hier ook al een week en had de afdaling dus goed verkend. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Een korte tijdrit ligt me niet echt. Ik ben dus zeer tevreden met mijn prestatie. Ik was hier ook al een week en had de afdaling dus goed verkend. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

16:53 16 uur 53. De laatste 20 starters krijgen nu een startinterval van 2 minuten aangerekend. Om 17.12 u vertrekt Remco Evenepoel, om 17.20 u Primoz Roglic. De omstandigheden zullen voor alle renners alleszins identiek zijn. . De laatste 20 starters krijgen nu een startinterval van 2 minuten aangerekend. Om 17.12 u vertrekt Remco Evenepoel, om 17.20 u Primoz Roglic. De omstandigheden zullen voor alle renners alleszins identiek zijn.

16:48 16 uur 48. Jonas Vingegaard plooit zich dubbel en doet het zeer aardig: hij is slechts 4 seconden langzamer dan de Franse polesitter. Intussen raakt bekend dat Julian Alaphilippe een fietswissel heeft moeten ondergaan. Dat verklaart zijn zwakke chrono. . Jonas Vingegaard plooit zich dubbel en doet het zeer aardig: hij is slechts 4 seconden langzamer dan de Franse polesitter. Intussen raakt bekend dat Julian Alaphilippe een fietswissel heeft moeten ondergaan. Dat verklaart zijn zwakke chrono.

16:44 16 uur 44. Alaphilippe schudt met zijn hoofd aan de aankomst: + 28 seconden. . Alaphilippe schudt met zijn hoofd aan de aankomst: + 28 seconden.

16:44 16 uur 44. De top 10. 1. Cavagna 2. G.Thomas 3. A.Yates 4. Vlasov 5. Armirail 6. I.Izagirre 7. Tulett 8. D.Martinez 9. G.Izagirre 10. N.Oliveira . De top 10 1. Cavagna 2. G.Thomas 3. A.Yates 4. Vlasov 5. Armirail 6. I.Izagirre 7. Tulett

8. D.Martinez 9. G.Izagirre 10. N.Oliveira

16:42 16 uur 42. We zien bij Alaphilippe niet meteen sporen van een val. Was er een mechanisch defect? Hij trekt vrij ontspannen naar de finish: een goed resultaat is al lang weg. Bij Ineos Grenadiers is Carlos Rodriguez zowat de minste leerling van de klas. . We zien bij Alaphilippe niet meteen sporen van een val. Was er een mechanisch defect? Hij trekt vrij ontspannen naar de finish: een goed resultaat is al lang weg. Bij Ineos Grenadiers is Carlos Rodriguez zowat de minste leerling van de klas.

16:39 16 uur 39. Is er iets gebeurd met de wereldkampioen of draait hij vierkant? Julian Alaphilippe wordt op het bergje op liefst 25 seconden geklokt. Dat is een immens verschil. . Is er iets gebeurd met de wereldkampioen of draait hij vierkant? Julian Alaphilippe wordt op het bergje op liefst 25 seconden geklokt. Dat is een immens verschil.

16:37 16 uur 37. Welke toppers moeten nog starten? Jonas Vingegaard, Rigoberto Uran, Pierre Latour, Sergio Higuita, Tao Geoghegan Hart, Enric Mas, Remco Evenepoel, Pello Bilbao en Primoz Roglic. . Welke toppers moeten nog starten? Jonas Vingegaard, Rigoberto Uran, Pierre Latour, Sergio Higuita, Tao Geoghegan Hart, Enric Mas, Remco Evenepoel, Pello Bilbao en Primoz Roglic.

16:36 Zo stormde de Fransman op de finish af. . 16 uur 36. Zo stormde de Fransman op de finish af.

16:32 16 uur 32. David Gaudu, die ook een tijdje uit roulatie was, beperkt de schade tot 16 seconden. Daar kan hij op bouwen. . David Gaudu, die ook een tijdje uit roulatie was, beperkt de schade tot 16 seconden. Daar kan hij op bouwen.

16:31 16 uur 31. Een heuvel en een technisch gedeelte? Dan mag je ook aankloppen bij Julian Alaphilippe. De Fransman gaat zo meteen van start. Als Ineos Grenadiers toch nog de hoofdvogel wil afschieten, dan moet het zijn boontjes te week leggen op Carlos Rodriguez en Tao Geoghegan Hart. We vrezen toch een beetje voor hun zaak. Het is jammer dat de uitmuntende collectieve prestatie niet zal beloond worden. Vandaag toch niet. . Een heuvel en een technisch gedeelte? Dan mag je ook aankloppen bij Julian Alaphilippe. De Fransman gaat zo meteen van start. Als Ineos Grenadiers toch nog de hoofdvogel wil afschieten, dan moet het zijn boontjes te week leggen op Carlos Rodriguez en Tao Geoghegan Hart. We vrezen toch een beetje voor hun zaak. Het is jammer dat de uitmuntende collectieve prestatie niet zal beloond worden. Vandaag toch niet.

16:26 16 uur 26. De voorlopige top 5. Rémi Cavagna Geraint Thomas op 2" Adam Yates - z.t. Aleksandr Vlasov - z.t. Bruno Armirail - 4" . De voorlopige top 5 Rémi Cavagna Geraint Thomas op 2" Adam Yates - z.t.

Aleksandr Vlasov - z.t. Bruno Armirail - 4"

16:24 16 uur 24. Dit was niet echt mijn terrein, maar dit is niet slecht, hé? Al heb ik, denk ik, 5 seconden verloren in de afdaling. . Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl). Dit was niet echt mijn terrein, maar dit is niet slecht, hé? Al heb ik, denk ik, 5 seconden verloren in de afdaling. Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl)

16:23 16 uur 23. Het is best straf wat Cavagna gedaan heeft. Bij het tussenpunt, net na het klimmetje, stond hij al in dezelfde seconde als Yates. Dat was al vrij verrassend en in het technische tweede gedeelte ging hij nog sneller. Chapeau! . Het is best straf wat Cavagna gedaan heeft. Bij het tussenpunt, net na het klimmetje, stond hij al in dezelfde seconde als Yates. Dat was al vrij verrassend en in het technische tweede gedeelte ging hij nog sneller. Chapeau!

16:21 Rémi Cavagna op 1. En plots lachen ze groen bij Ineos Grenadiers. Deze tijdrit is niet op het lijf geschreven van Rémi Cavagna, maar de Franse hogesnelheidstrein is op dreef na zijn blessureleed. 10'04" is nu de toptijd, 2 tellen onder de chrono van Geraint Thomas. . 16 uur 21. Rémi Cavagna op 1 En plots lachen ze groen bij Ineos Grenadiers. Deze tijdrit is niet op het lijf geschreven van Rémi Cavagna, maar de Franse hogesnelheidstrein is op dreef na zijn blessureleed. 10'04" is nu de toptijd, 2 tellen onder de chrono van Geraint Thomas.

16:19 16 uur 19. De stewards moeten toch ingrijpen, want heel wat toeschouwers steken erg laat over. Het Ineos-blok blijft mest maken: Dani Martinez is slechts 3 tellen trager dan zijn ploegmaat Geraint Thomas. . De stewards moeten toch ingrijpen, want heel wat toeschouwers steken erg laat over. Het Ineos-blok blijft mest maken: Dani Martinez is slechts 3 tellen trager dan zijn ploegmaat Geraint Thomas.

16:18 Aleksandr Vlasov op 2. Het is net niet voor Aleksandr Vlasov. De "Rus" van Bora-Hansgrohe rijdt een geweldig tweede gedeelte en strandt op 23 honderdsten van Geraint Thomas. . 16 uur 18. Aleksandr Vlasov op 2 Het is net niet voor Aleksandr Vlasov. De "Rus" van Bora-Hansgrohe rijdt een geweldig tweede gedeelte en strandt op 23 honderdsten van Geraint Thomas.

16:15 16 uur 15. In de volgwagens zie je ongetwijfeld dichtgeknepen billen. Gorka Izagirre is ook een risicorijder. Rémi Cavagna doet het puik bij het klimmetje en staat er in dezelfde seconde als Adam Yates, maar de Fransman is niet de beste stuurman. . In de volgwagens zie je ongetwijfeld dichtgeknepen billen. Gorka Izagirre is ook een risicorijder. Rémi Cavagna doet het puik bij het klimmetje en staat er in dezelfde seconde als Adam Yates, maar de Fransman is niet de beste stuurman.