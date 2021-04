Deceuninck-Quick Step pakt uit met meesterlijk een-tweetje in het Baskenland

Mikel Honoré wint voor zijn ploegmakker Cerny na een weergaloze prestatie van Deceuninck-Quick Step. Bernard wordt nog 3e. Daryl Impey is de snelste van het pak.

16:58

16 uur 58. Er zitten nog enkele venijnige hellende vlakken in de laatste kilometers. Kan dat roet in het eten gooien van de koplopers of peuzelen ze die ook met huid en haar op? .