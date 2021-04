LIVE: Wie legt Roglic het vuur aan de schenen op de San Sebastian-bergflanken

14:37 14 uur 37. Roglic en Carapaz in het offensief. Jawel, leider Roglic is gaan vliegen. De Sloveen slaat de handen in elkaar met Carapaz, Fraile, Osorio en Burgaudeau. . Roglic en Carapaz in het offensief Jawel, leider Roglic is gaan vliegen. De Sloveen slaat de handen in elkaar met Carapaz, Fraile, Osorio en Burgaudeau.

14:35 14 uur 35. Roglic in de aanval? Opnieuw schermutselingen in het peloton. Fraile neemt deze keer Burgaudeau mee naar het front. Achter het duo mengen Carapaz en Roglic zich in de strijd. . Roglic in de aanval? Opnieuw schermutselingen in het peloton. Fraile neemt deze keer Burgaudeau mee naar het front. Achter het duo mengen Carapaz en Roglic zich in de strijd.

14:21 14 uur 21. Nog 100 kilometer te gaan. De wedstrijd wordt gekenmerkt door veel speldenprikken, maar niemand kan voorlopig een vervolg breien aan zijn aanvalspoging. . Nog 100 kilometer te gaan. De wedstrijd wordt gekenmerkt door veel speldenprikken, maar niemand kan voorlopig een vervolg breien aan zijn aanvalspoging.

14:20 14 uur 20. "Ik zou heel graag luxeknecht van Remco zijn". Mauri Vansevenant klom gisteren tussen al het bekende klimgeweld naar een 9e plek. Beluister de podcast met de nieuwe jonge wolf van Deceuninck Quick-Step hier: . "Ik zou heel graag luxeknecht van Remco zijn" Mauri Vansevenant klom gisteren tussen al het bekende klimgeweld naar een 9e plek. Beluister de podcast met de nieuwe jonge wolf van Deceuninck Quick-Step hier:

14:16 14 uur 16.

14:08 Toen waren ze nog met 5. Ook James Piccoli van Israel Start-Up Nation moet de strijd staken na een valpartij. De Ploeg van Ben Hermans blijft zo over met 5 na een eerdere opgave van Michael Woods. . 14 uur 08. Toen waren ze nog met 5 Ook James Piccoli van Israel Start-Up Nation moet de strijd staken na een valpartij. De Ploeg van Ben Hermans blijft zo over met 5 na een eerdere opgave van Michael Woods.



14:05 14 uur 05. Ook Tomasz Marczynski kan niet ontlopen aan het tempo van het peloton. De vluchtersplannen lopen vandaag in het honderd. Wie kan er (eindelijk) een vruchtbaar vluchtersvennootschap opzetten? . Ook Tomasz Marczynski kan niet ontlopen aan het tempo van het peloton. De vluchtersplannen lopen vandaag in het honderd. Wie kan er (eindelijk) een vruchtbaar vluchtersvennootschap opzetten?

13:59 13 uur 59. Lotto-Soudal stuurt er opnieuw een mannetje op uit. Deze keer neemt Tomasz Marczynski de benen. . Lotto-Soudal stuurt er opnieuw een mannetje op uit. Deze keer neemt Tomasz Marczynski de benen.

13:54 13 uur 54. Pogacar vs Roglic. Krijgen we vandaag opnieuw een een-tweetje tussen Pogacar en Roglic op de beklimmingen? Gisteren nam Pogacar de bovenhand, maar dat is ook al anders geweest. Het was de zesde keer dat de 2 slovenen op plaats één en twee in een World Tour-koers eindigden. En dat ondanks het geringe aantal wedstrijden dat ze samen reden. Ontdek hieronder een overzicht van de Sloveense rivalenstrijd (tot dusver). . Pogacar vs Roglic Krijgen we vandaag opnieuw een een-tweetje tussen Pogacar en Roglic op de beklimmingen? Gisteren nam Pogacar de bovenhand, maar dat is ook al anders geweest. Het was de zesde keer dat de 2 slovenen op plaats één en twee in een World Tour-koers eindigden. En dat ondanks het geringe aantal wedstrijden dat ze samen reden. Ontdek hieronder een overzicht van de Sloveense rivalenstrijd (tot dusver).



13:51 13 uur 51. Ook deze drievuldigheid krijgt de zegen van het peloton niet. Cattaneo, Geschke en Fraile worden opnieuw omgedoopt tot leden van het peloton. . Ook deze drievuldigheid krijgt de zegen van het peloton niet. Cattaneo, Geschke en Fraile worden opnieuw omgedoopt tot leden van het peloton.

13:45 13 uur 45. Aanval op de Deskarga. Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step), Simon Geschke (Cofidis) en Omar Fraile (Astana) maken handig gebruik van de pittige laatste meters van de beklimming om zich los te weken. Haalt het trio de top van de Deskarga? . Aanval op de Deskarga Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step), Simon Geschke (Cofidis) en Omar Fraile (Astana) maken handig gebruik van de pittige laatste meters van de beklimming om zich los te weken. Haalt het trio de top van de Deskarga?



13:44 13 uur 44. Het peloton klieft voorlopig in 1 geheel door het Baskische landschap. Kan er iemand wegspringen op de laatste meters van de Deskarga-beklimming? . Het peloton klieft voorlopig in 1 geheel door het Baskische landschap. Kan er iemand wegspringen op de laatste meters van de Deskarga-beklimming?

13:43 13 uur 43.

13:39 13 uur 39. Ik wist hoe zwaar de laatste beklimming was en dat het cruciaal zou zijn om als 1e boven te komen. Ik ben blij dat het gelukt is. Er liggen nog 3 zware etappes te wachten om het verschil te maken. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates. Ik wist hoe zwaar de laatste beklimming was en dat het cruciaal zou zijn om als 1e boven te komen. Ik ben blij dat het gelukt is. Er liggen nog 3 zware etappes te wachten om het verschil te maken. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates

13:34 Deskarga (3e categorie). Gedaan met lanterfanten. De eerste scherprechter van de dag zit er aan te komen. De Deskarga-beklimming is 3,1km lang aan een gemiddelde van 7.4%. Wie is het 1e slachtoffer? . 13 uur 34. Deskarga (3e categorie) Gedaan met lanterfanten. De eerste scherprechter van de dag zit er aan te komen. De Deskarga-beklimming is 3,1km lang aan een gemiddelde van 7.4%. Wie is het 1e slachtoffer?

13:33 Prachtig beeld: Twee Sloveense kemphanen vs de zwaartekracht. 13 uur 33. Prachtig beeld: Twee Sloveense kemphanen vs de zwaartekracht.