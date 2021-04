Pogacar klopt Roglic in titanenduel, Vansevenant knap 9e op Baskische muur

Tadej Pogacar (UAE) heeft zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) te grazen genomen in de 3e etappe in de Ronde van het Baskenland. De twee Slovenen waren aan elkaar gewaagd op een loodzwaar slotklimmetje, maar Pogacar was iets koelbloediger in de dalende slotmeters. In de stand nadert Pogacar tot op 20 seconden van leider Roglic. Mauri Vansevenant (21) finishte knap als 9e.