LIVE: Volg venijnige finale in Baskenland met aankomst op muur

Dat is de Malkuartu, een vervelend ding van 2,5 km.

Tijd voor de punchers. Nog 12 km: alle vluchters zijn nu gegrepen. Onder leiding van Israël Start-Up (voor Michael Woods) snijdt het peloton de voorlaatste klim aan. Dat is de Malkuartu, een vervelend ding van 2,5 km. . 17 uur 02.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379805210625777664

Deze kuitenbijters serveren we u zo meteen als hoofdgerecht:

Deze kuitenbijters serveren we u zo meteen als hoofdgerecht:. 17 uur .

Nog 13 km: 5 van de 7 koplopers zijn eraan voor de moeite. Blijven over: achtervolger Honoré en leider Lazkano. Het zijn de twee die de vlucht in mekaar draaiden.

17 uur . Nog 13 km: 5 van de 7 koplopers zijn eraan voor de moeite. Blijven over: achtervolger Honoré en leider Lazkano. Het zijn de twee die de vlucht in mekaar draaiden. .

Nog 18 km: de finale is begonnen. Het peloton heeft de vluchters van de dag in zijn vizier, enkel Lazkano spartelt nog wat langer tegen.

16 uur 56. Nog 18 km: de finale is begonnen. Het peloton heeft de vluchters van de dag in zijn vizier, enkel Lazkano spartelt nog wat langer tegen. .

Jasper Philipsen klopt Sam Bennett en Mark Cavendish in Scheldeprijs

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379809501923188740

Alpecin troeft Deceuninck af in de Scheldeprijs. Jasper Philipsen maakt het af en boekt zijn eerste zege van het seizoen.

16 uur 51. Bingo voor Jasper Philipsen. Alpecin troeft Deceuninck af in de Scheldeprijs. Jasper Philipsen maakt het af en boekt zijn eerste zege van het seizoen. .

16 uur 41. Lazkano verrast in kopgroep. Nog 27 km: Oier Lazkano (Caja Rural) zette enkele uren geleden de vlucht van de dag op, nu springt hij opnieuw. Met een versnelling van achteruit gaat de 21-jarige Bask nog een keer voluit. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379804581262155781

Adam Yates is er weer bij:

Adam Yates is er weer bij:. 16 uur 35.

In het peloton heeft een groep met Adam Yates de slag gemist. Zijn ploegmaats van Ineos moeten zich inspannen om de andere klassementsmannen weer bij te benen.

16 uur 30. Peloton in 2 stukken. In het peloton heeft een groep met Adam Yates de slag gemist. Zijn ploegmaats van Ineos moeten zich inspannen om de andere klassementsmannen weer bij te benen. .

16:23

16 uur 23. Voor we de finale aansnijden, gaat het 20 km in dalende lijn. Mikkel Honoré, nog altijd virtueel in het geel, gooit zich met plezier naar beneden. .