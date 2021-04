Thuisvoordeel inspireert springveer Aranburu tot laat nummertje in Baskenland

Quinten Hermans kleurt de rit, Aranburu pleziert thuispubliek

Met Quinten Hermans kleurde de tweede etappe in Baskenland toch wat zwart-geel-rood. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert kreeg zes metgezellen met zich mee. Hermans en co reden een voorsprong van bijna vier minuten bij elkaar.

Hermans was de etappe duidelijk gestart met een missie, want de crosser pakte telkens uit op de bergjes en graaide de bergpunten mooi mee. Maar de slotklim overleefde de kopgroep niet meer.

Voor actie onder de favorieten was het wachten op die slotklim. Daar reageerde Pogacar op zowat alles dat bewoog. Tot het moment dat Roglic zelf aanging, toen hield de Tour-winnaar de benen stil. Maar ook de onderneming van Roglic leidde tot niets.

Bovenop de slotklim zat alles weer samen. Het teken voor Aranburu om het verschil dan maar te maken in de afdaling. De Bask knalde weg en werd niet meer teruggevonden door de groep der favorieten. Even was het nog vrezen voor Roglic, maar hij hield nét voldoende ruimte over om zijn leiderstrui te verdedigen.

Roglic ziet Pogacar wel 4 seconden dichterbij sluipen. Pogacar werd derde in de rit en pakte belangrijke bonificatieseconden.