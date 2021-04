LIVE: Pittig dagje in het Baskenland, Quinten Hermans in de kopgroep

Vermaerke is tot bij het zestal gesneld, we krijgen dus 7 renners die zullen strijden om de bergtrui vandaag. De kandidaten:

14 uur 15. 7 vluchters. Vermaerke is tot bij het zestal gesneld, we krijgen dus 7 renners die zullen strijden om de bergtrui vandaag. De kandidaten: Quinten Hermans (Wanty) Kevin Vermaerke (DSM) Martijn Tusveld (DSM) Ben Gastuaer (AG2R) Jon Irisarri (Bora) Oscar Cabedo (Burgos) Mikel Iturria (Euskaltel)

13 uur 25. Favorieten. Dé mannen om in de gaten te houden vandaag zijn ongetwijfeld Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Zij krijgen een aankomst op maat voorgeschoteld. Maar ook de punchers krijgen hun kans, want het échte klimwerk is pas voor morgen. Noteer dus ook zeker maar Marc Hirschi en Alejandro Valverde. Ook Jonas Vingegaard, ploegmaat van Roglic, zou weleens kunnen verrassen. Verder zien we ook nog Schachmann, Adam Yates, Woods, Carapaz en Mollema als gevaarlijke klanten. Vanuit Belgisch standpunt is het weer uitkijken wat de jonge Mauri Vansevenant kan uitspoken. Ook deze aankomst ligt hem, net als zijn ploegmaat Honoré.