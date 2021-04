LIVE: Pittig dagje in het Baskenland, Quinten Hermans doet gooi naar bergtrui

Fase per fase

16:19 16 uur 19. Het is een goeie finish voor mij, hopelijk ben ik er nog bij. Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

16:18 1'40". Halen de vluchters de laatste klim nog voor de bergpunten? Dan zullen ze een tandje moeten bijsteken. Nog 1'40" resteren er nog met nog 45 kilometer te gaan.

16:13 Valpartij. Mauro Schmid (Qhubeka-Assos) en Andreas Leknessund (DSM) gaan tegen de grond. Met de nodige kleerscheuren trekken ze zich weer op gang.

16:12 De sprint voor de bergpunten, met Hermans als winnaar.

16:11 Beresterke Hermans. Ook de tweede bergpunten zijn voor Quinten Hermans, die na een lange sprint Irisarri makkelijk kan afhouden. Alweer drie punten erbij.

16:09 16 uur 09. We zijn intussen bijna aan de top van de tweede beklimming van de dag: de Bezi (derde categorie). Slaat Hermans weer toe?

16:07 16 uur 07. In het peloton hebben de mannen van Movistar het commando overgenomen. Ook Bahrain-Victorious schuift naar voren.

16:03 16 uur 03. Vingegaard. Opgelet: voor de start gaf Primoz Roglic aan dat hij niet per se op een zege aasde vandaag. Gaat ploegmaat Jonas Vingegaard met de vette vis lopen straks? De Deen bewees alvast meer dan in vorm te zijn dit seizoen.

15:50 3 minuten. Met nog 60 kilometer te gaan is de voorsprong van het zevental vooraan een klein beetje gezakt. Ze houden nog 3 minuten over.

15:49 15 uur 49. Het is geen prioriteit om vandaag te winnen. We zullen wel zien hoe het gaat, we hebben gisteren al gewonnen. Primoz Roglic.

15:38 Hermans eerste boven. Quinten Hermans kaapt boven de San Cosme de drie punten weg. Onze landgenoot komt als eerste boven, voor Irisarri en Vermaerke. Hermans heeft op die manier ook virtueel de bergtrui te pakken.

15:38 15 uur 38. Jumbo-Visma krijgt hulp van de mannen van Alejandro Valverde in het peloton. Zal de Spanjaard van Movistar ook vandaag toeslaan?

15:05 15 uur 05. Wachten. Voorlopig zien we het klassieke wedstrijdverloop: een kopgroep met een controleerbare voorsprong en in het peloton zien we de mannen van Roglic het tempo regelen. Het is wachten op de San Cosme (4km aan 4%) voor het eerste gevecht van de dag: de bergpunten. Nog 10 kilometer tot de top.

Het is wachten op de San Cosme (4km aan 4%) voor het eerste gevecht van de dag: de bergpunten. Nog 10 kilometer tot de top.

14:58 Gastauer regelt de eerste tussensprint. Ben Gastauer graait de volle buit mee in de eerste tussensprint van de dag in Barakaldo. De tweede en laatste tussensprint volgt over 58 kilometer.

14:49 Na zonneschijn... Gisteren was de zon nog van de partij tijdens de openingstijdrit, maar vandaag trekken de renners hun regenvestjes aan.

14:37 14 uur 37. De koplopers breien rustig voort aan hun voorsprong, de chronometer geeft al 3'40" aan.

14:31 Wat zou Roglic hier net verteld hebben aan Pogacar...?

14:15 14 uur 15. 7 vluchters. Vermaerke is tot bij het zestal gesneld, we krijgen dus 7 renners die zullen strijden om de bergtrui vandaag. De kandidaten: Quinten Hermans (Wanty) Kevin Vermaerke (DSM) Martijn Tusveld (DSM) Ben Gastuaer (AG2R) Jon Irisarri (Bora) Oscar Cabedo (Burgos) Mikel Iturria (Euskaltel)