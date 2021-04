LIVE: Roglic zet al vroeg scherpe richttijd in pittige tijdrit in Bilbao

Fase per fase

15:22 15 uur 22. Kelderman is snel! Eindelijk krijgen we nog eens iemand die in de buurt komt van de tijd van Roglic aan het tussenpunt na 2,6 kilometer. Wilco Kelderman komt voorbij op 3 seconden van de huidige leider. Kan hij dit tempo aanhouden? . Kelderman is snel! Eindelijk krijgen we nog eens iemand die in de buurt komt van de tijd van Roglic aan het tussenpunt na 2,6 kilometer. Wilco Kelderman komt voorbij op 3 seconden van de huidige leider. Kan hij dit tempo aanhouden?

15:18 15 uur 18. De Gendt onderweg. Thomas De Gendt verdedigt de kleuren van Lotto-Soudal. Hij is aan het tussenpunt 17 seconden trager dan de ongenaakbare Roglic. . De Gendt onderweg Thomas De Gendt verdedigt de kleuren van Lotto-Soudal. Hij is aan het tussenpunt 17 seconden trager dan de ongenaakbare Roglic.

15:14 Een aardigheidje: Bilbao in Bilbao. 15 uur 14. Een aardigheidje: Bilbao in Bilbao

15:11 48,3 km/u. De gemiddelde snelheid van Primoz Roglic ligt hoog. Het parcours is allesbehalve vlak met in het slot zelfs een stuk aan 19 procent. . 15 uur 11. 48,3 km/u De gemiddelde snelheid van Primoz Roglic ligt hoog. Het parcours is allesbehalve vlak met in het slot zelfs een stuk aan 19 procent.

15:08 15 uur 08. Schachmann +31". Ook Maximilian Schachmann bijt zijn tanden stuk op de chrono van Primoz Roglic. De renner van Bora-Hansgrohe komt binnen op 31 seconden van de leider. Jakob Fuglsang (Astana) bolt ook binnen. Hij doet het 39 seconden trager dan Roglic. . Schachmann +31" Ook Maximilian Schachmann bijt zijn tanden stuk op de chrono van Primoz Roglic. De renner van Bora-Hansgrohe komt binnen op 31 seconden van de leider.

Jakob Fuglsang (Astana) bolt ook binnen. Hij doet het 39 seconden trager dan Roglic.

14:58 Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice, is vertrokken. 14 uur 58. Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice, is vertrokken

14:56 14 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379055098488369152

14:55 14 uur 55. Jonas Vingegaard is razendsnel onderweg naar de finish. Aan het tussenpunt geeft hij amper 2 seconden toe op zijn ploegmaat Primoz Roglic. Wordt dit een feestnamiddag voor Jumbo-Visma? . Jonas Vingegaard is razendsnel onderweg naar de finish. Aan het tussenpunt geeft hij amper 2 seconden toe op zijn ploegmaat Primoz Roglic. Wordt dit een feestnamiddag voor Jumbo-Visma?

14:48 Quinten Hermans begint dadelijk aan zijn wegseizoen. 14 uur 48. Quinten Hermans begint dadelijk aan zijn wegseizoen.

14:45 14 uur 45. Slecht nieuws voor Mollema. Bauke Mollema moet voor Trek-Segafredo meedoen voor het klassement, maar de Nederlander zal na deze openingstijdrit al veel werk hebben. Hij verliest aan de finish bijna anderhalve minuut op Primoz Roglic. Dat komt aan. Hij kan de eindzege al zo goed als vergeten. . Slecht nieuws voor Mollema Bauke Mollema moet voor Trek-Segafredo meedoen voor het klassement, maar de Nederlander zal na deze openingstijdrit al veel werk hebben. Hij verliest aan de finish bijna anderhalve minuut op Primoz Roglic. Dat komt aan. Hij kan de eindzege al zo goed als vergeten.

14:36 14 uur 36. 17'17". Roglic heeft de klimtijdrit afgewerkt in 17'17" en zet daarmee de eerste richttijd van betekenis neer. De renner van Jumbo-Visma is voorlopig het snelst. Hij zal geruime tijd in de hotseat blijven luieren. . 17'17" Roglic heeft de klimtijdrit afgewerkt in 17'17" en zet daarmee de eerste richttijd van betekenis neer. De renner van Jumbo-Visma is voorlopig het snelst. Hij zal geruime tijd in de hotseat blijven luieren.

14:35 En daar is de tijd! 14 uur 35. En daar is de tijd!

14:33 14 uur 33. Roglic is intussen gefinisht, maar het is erg lastig om een tijd te pakken te krijgen vanuit het Baskenland. Spannend. . Roglic is intussen gefinisht, maar het is erg lastig om een tijd te pakken te krijgen vanuit het Baskenland. Spannend.

14:30 14 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379047701568970756

14:25 14 uur 25. De Belgen. 14.16u Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) 14.18u Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step) 14.58u Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) 15.02u Quinten Hermans (Intermarché–Wanty–Gobert) 15.03u Laurens De Plus (Ineos) 15.04u Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 15.52u Sylvain Moniquet (Lotto–Soudal) 16.13u Ilan Van Wilder (DSM) 16.57u Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) . De Belgen 14.16u Sébastien Grignard (Lotto-Soudal)

14.18u Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step)

14.58u Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

15.02u Quinten Hermans (Intermarché–Wanty–Gobert)

15.03u Laurens De Plus (Ineos)

15.04u Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

15.52u Sylvain Moniquet (Lotto–Soudal)

16.13u Ilan Van Wilder (DSM)

16.57u Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step)

14:16 14 uur 16. Primoz Roglic is al onderweg in Bilbao. Het is uitkijken naar zijn tijd over 13,9 kilometer. . Primoz Roglic is al onderweg in Bilbao. Het is uitkijken naar zijn tijd over 13,9 kilometer.

14:15 14 uur 15.

14:07 De start is gegeven. 14 uur 07. De start is gegeven

14:05 14 uur 05. Roglic start vroeg! De eerste serieuze richttijd kunnen we al snel verwachten. Primoz Roglic begint er al aan om 14.12 uur. Het is trouwens de eerste keer sinds die befaamde tijdrit in de Ronde van Frankrijk dat hij opnieuw de strijd aangaat met Tadej Pogacar. Die start dan weer helemaal op het einde van deze tijdrit. . Roglic start vroeg! De eerste serieuze richttijd kunnen we al snel verwachten. Primoz Roglic begint er al aan om 14.12 uur. Het is trouwens de eerste keer sinds die befaamde tijdrit in de Ronde van Frankrijk dat hij opnieuw de strijd aangaat met Tadej Pogacar. Die start dan weer helemaal op het einde van deze tijdrit.