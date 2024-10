Lennert Van Eetvelt kroont zich tot eindwinnaar in Ronde van Guangxi

Olav Kooij toonde vorig jaar al dat de rit in Nanning geschikt was voor een sprint, maar drie Belgen wilden niet meewerken aan dat scenario. Ex-winnaar Tim Wellens, Tosh Van der Sande en Stan Dewulf gingen met nog drie avonturiers op pad.



Met Wellens in de kopgroep werd het heet in het kamp van Lotto-Dstny. Leider Lennert Van Eetvelt had immers een voorsprong van amper 36 seconden op zijn landgenoot, dus moesten ze aan de bak.



Van Eetvelt stond niet alleen in zijn achtervolgingsmissie, want Bahrain-Victorious en Team DSM-Firmenich waren belust op een sprint. Met hun hulp werd de kopgroep weer ingerekend.



In de finale probeerde Ghebreigzabhier nog weg te springen en ook Pavel Sivakov had zijn zinnen nog gezet op de eindzege, maar telkens reageerde Van Eetvelt goed. Zelfs zonder ploegmaats overleefde hij een reeks demarrages.

In de sprint zette Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) iets te vroeg aan, waardoor Matevž Govekar zijn derde zege van het seizoen kon boeken. Stan Dewulf werd 6e.