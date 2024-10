Lennert Van Eetvelt grijpt de macht in Ronde van Guangxi met winst in koninginnenrit

België blijft boven in de Ronde van Guanxi. Lennert Van Eetvelt heeft voor een derde Belgische ritzege gezorgd in 5 etappes in de Chinese WorldTour-koers. De jongeman van Lotto-Dstny zegevierde in de koninginnenrit. Op de steile slotklim hield hij na een spannend duel de Brit Oscar Onley achter zich. Van Eetvelt neemt de leiderstrui over van Max Kanter.

Warre Vangheluwe, de spurtwinnaar van de 2e rit, was mee in een ontsnapping met zijn vieren met ook nog Koen Bouwman, Jonas Rutsch en Stefan Bissegger.



Rutsch moest er vooraan af, de drie anderen begonnen met een kleine minuut aan de slotklim van 3,3 km aan gemiddeld 6,7 procent, maar met de laatste 1.200 meter aan gemiddeld 14,8%.



Lang hielden ze het niet meer vol. Lotto-Dstny had in het peloton gewerkt voor Van Eetvelt. Op 1,5 km van de top ging Tim Wellens als eerste aan uit de groep der favorieten.



De Fransman Victor Lafay ging erop en erover onder de vlag van de laatste kilometer. Van Eetvelt was de actiefste renner in de achtervolging en timede zijn beslissende aanval goed.



Met Onley in zijn zog haalde hij Lafay bij, De 23-jarige Belg zette door en finishte uiteindelijk met 2 seconden voorsprong op Onley. De Fransman Alex Baudin ging zijn ploegmaat Lafay nog net voorbij voor een plek op het podium.



Van Eetvelt vat morgen de slotrit aan van 134 km in Nanning. Die bestaat uit 5 ronden met telkens een steile helling. Hij heeft in het klassement 5 seconden voorsprong op Onley en 15 op Baudin.