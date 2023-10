Olav Kooij is vandaag de spurtwinnaar in Guangxi, de leiderstrui is voor Dries De Bondt

Dries De Bondt is weer mee met vroege vlucht

De derde etappe in Guangxi werd afgewerkt op een lokaal circuit in miljoenenstad Nanning, goed voor 134 kilometer en vijfmaal een pittige helling.



Een terrein waarop Dries De Bondt zich voor de derde dag op een rij toonde: hij koos opnieuw voor de vroege vlucht, samen met landgenoot Jens Reynders, de Denen Frederik Wandahl en Julius Johansen, de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Tsjech Petr Kelemen.



Dankzij de bonificatieseconden onderweg ging De Bondt opnieuw virtueel naar de leiding van het algemene klassement, net als vrijdag.



De Bondt en co. werden teruggegrepen door het peloton aan de voet van de laatste helling. Die deed het peloton ontploffen. Een elitegroep ging met voorsprong over de top, maar in de 20 kilometer over brede wegen die nadien volgden, kwamen tientallen renners terug aansluiten.