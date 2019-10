Gaviria trekt laken naar zich toe in spannende sprint in China

Fernando Gaviria heeft zijn magere erelijst dit seizoen nog wat kunnen opsmukken in de allerlaatste WorldTour-koers van het seizoen. De Colombiaanse sprinter stond al droog sinds zijn ritwinst in de Giro in mei. Maar in de aangekondigde massasprint in rit 1 in China kon hij zich nog eens tonen.

Pascal Ackermann zat al heel vroeg op kop en leek zijn inspanning vol te kunnen houden tot de finish, maar langs de rechterkant kon Gaviria zich nog lanceren. Op de finishfoto had hij een banddikte voorsprong op de Duitser.

De Belgen konden geen plekje in de top 10 bemachtigen, maar Victor Campenaerts deed wel een moedige poging. Hij sprong op 10 kilometer van het einde weg uit het peloton en kreeg het gezelschap van Julius van den Bergh. Even leek de Belg het met zijn tijdrijderscapaciteiten te kunnen halen, maar door het werk van onder andere Team Wanty-Gobert werd hij op anderhalve kilometer ingerekend.