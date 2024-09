LIVE (12u): Peloton warmt zich op voor koninginnenrit Tour of Britain met etappe vol venijnige beklimmingen

Meteen raak voor The Wolfpack op Britse wegen. Paul Magnier heeft gisteren de openingsetappe van de Tour of Britain gewonnen dankzij een lange lead-out van zijn ploeg. Remco Evenepoel toonde dat zijn (WK-)vorm niet al te slecht is met een gouden loods, zijn Franse collega Alaphilippe nam over en Magnier werkte knap af.