LIVESTREAM: 3 vluchters beginnen aan heuvelzone in 1e rit Tour of Britain, Soudal Quick-Step controleert

Evenepoel "start met wat vraagtekens"

Voor de start vertelde Remco Evenepoel dat hij wel wat verwacht van de etappe van vandaag. "Het is een lange koers, een van de langste van de rittenkoers. We zien wel wat er gaat gebeuren, maar het kan alle kanten uitgaan. Het zal zeker geen massaspurt worden. Ik start hier met wat vraagtekens, maar we bekijken het dag per dag."



Over zijn nieuwe outfit en fiets was Evenepoel in de wolken. "Het is supercool, maar ik ben echt vereerd dat ik in deze kleuren mag starten."