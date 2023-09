LIVE: Wie pakt in Manchester de eerste leiderstrui in de Ronde van Groot-Brittannië?

clock 14:45

14 uur 45. Weinig verschil in de wedstrijdsituatie. De Nieuw-Zeelander James Fouché komt als eerste boven op Grains Bar, de eerste officiële klim in deze Ronde van Groot-Brittannië. Straks is er ook nog Ramsbottom Rake, een heuvel van 1e categorie. De 5 vluchters (Fouché, Dversnes, Tanfield, Kyffin en Rootkin-Gray) hebben nog altijd een tweetal minuten voorsprong. .