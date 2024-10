LIVE: Evenepoel en wereldkampioen Pogacar jagen op vluchters in Giro dell'Emilia

Toppers bij de vleet

De Giro dell'Emilia krijgt de eer om Tadej Pogacar een eerste keer in de regenboogtrui in actie te zien. De wereldkampioen strandde de voorbije twee jaar telkens op de ondankbare 2e plek, maar zal in zijn nieuwe tenue nog meer vastberaden zijn om nu wel op het hoogste schavotje te staan.



Dat de 26-jarige Sloveen verrassend kan uithalen, weet ook Remco Evenepoel maar al te goed na het WK. Ook de olympische kampioen aast op een mooi resultaat in aanloop naar de Ronde van Lombardije van volgende week zaterdag. In 2022 eindigde hij al eens als 5e in Bologna.



Ook Primoz Roglic, vorig jaar de triomfator in de Giro dell'Emilia, is zeker een kanshebber. Vorig jaar legde hij zijn landgenoot Pogacar er nog op met een lange sprint, goed voor zijn 3e zege na 2019 en 2021.



Vergeet ook Enric Mas, de winnaar van 2023, David Gaudu, Matteo Jorgenson, Simon Yates en Tom Pidcock niet. Een heel mooi deelnemersveld dus aan de start in Vignola.