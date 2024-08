Hattrick voor Lidl-Trek in Duitsland: ijzersterke Mads Pedersen zet suprematie in de verf met dubbelslag

Een nieuwe dag, een nieuwe overwinning voor Lidl-Trek in de Ronde van Duitsland. Na twee overwinningen van Jonathan Milan heeft Mads Pedersen vandaag de scepter overgenomen. Het Deense dynamiet glipte gemakkelijk mee met een lijvige elitegroep en maakte het met een sterk nummertje in de lastieg slotfase zelf af. Hij neemt zo ook de leiderstrui van zijn ploegmakker over.

Lidl-Trek, Lidl-Trek en nog eens Lidl - Trek: de Ronde van Duitsland wordt deze week gedomineerd door één ploeg.



In de openingsproloog zorgden Jonathan Milan en Mads Pedersen voor een een-tweetje, in de eerste rit in lijn piloteerde diezelfde Pedersen zijn ploegmakker opnieuw naar de overwinning en vandaag maakte het Deense dynamiet het zelf nog eens af.



Drie op drie.



Hoe Pedersen de tweede rit op zijn naam schreef? Wel, de Deen wachtte de potentiële groepssprint niet af, maar glipte slim mee met een sterke aanval van een vijfentwintigtal renners.



Hij werd er onder meer geflankeerd door zijn ploegmakkers Alex Kirsch en Toms Skujins, die de zenuwachtige eindfase controleerden in dienst van hun kopman.



En jawel, hoewel het peloton op drie kilometer van het einde nog kwam aansluiten bij de koplopers, was Pedersen al begonnen aan zijn nummertje. Vanaf de kop schudde hij iedereen van zich af in de hellende slotfase.



Enkel Archie Ryan en Tobias Halland Johannessen konden lang hun wagonnetje aanhaken. Het duo probeerde het bord van Pedersen nog leeg te eten met magere kopbeurtjes, maar de Deen was vandaag een maatje te groot voor iedereen en knalde naar de dubbelslag met een sterk eindschot.