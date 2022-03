LIVESTREAM: Kijk naar de finale van de Ronde van Drenthe bij de vrouwen

15:35 15 uur 35. De VAM-berg heeft voor averij gezorgd. Ruben Van Gucht. De VAM-berg heeft voor averij gezorgd. Ruben Van Gucht

15:33 15 uur 33. De twee groepen zijn weer bij elkaar. We trekken met een groot peloton naar de VAM-berg. Trek - Segafredo, SD Worx, Jumbo - Visma Women en Team BikeExchange strijden om de eerste posities op de smalle wegen. . De twee groepen zijn weer bij elkaar. We trekken met een groot peloton naar de VAM-berg. Trek - Segafredo, SD Worx, Jumbo - Visma Women en Team BikeExchange strijden om de eerste posities op de smalle wegen.



15:21 15 uur 21. Nog 50 km te gaan: vluchters gegrepen. Beekhuis en Jaskulska zijn teruggepakt door het peloton van zo'n 50 rensters. Een tweede kleinere groep zit op 20''. Voor hen is dus nog niets voorbij! . Nog 50 km te gaan: vluchters gegrepen Beekhuis en Jaskulska zijn teruggepakt door het peloton van zo'n 50 rensters. Een tweede kleinere groep zit op 20''. Voor hen is dus nog niets voorbij!





15:15 Teuntje Beekhuis (Jumbo - Visma Women) en Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) in de aanval! 15 uur 15. Teuntje Beekhuis (Jumbo - Visma Women) en Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) in de aanval!

15:08 15 uur 08. Livestream. Vanaf nu kan u de Ronde van Drenthe bekijken via de livestream. Over 55 kilometer weten we wie deze wedstrijd dit jaar op haar naam zal schrijven. . Livestream Vanaf nu kan u de Ronde van Drenthe bekijken via de livestream. Over 55 kilometer weten we wie deze wedstrijd dit jaar op haar naam zal schrijven.

15:00 Een 25-tal rensters slaat een gaatje. Ze worden aangevoerd door Ellen van Dijk (Trek - Segafredo). Achteraan het peloton staat de deur open! . 15 uur . Een 25-tal rensters slaat een gaatje. Ze worden aangevoerd door Ellen van Dijk (Trek - Segafredo). Achteraan het peloton staat de deur open!

14:53 Val. Marjolein van 't Geloof gaat tegen de vlakte. . 14 uur 53. Val Marjolein van 't Geloof gaat tegen de vlakte.

14:49 14 uur 49. Controle van Trek. Het peloton heeft zojuist voor de eerste keer de VAM-berg beklommen. Niemand is erin geslaagd een ontsnappingspoging op poten te zetten. Trek - Segafredo bepaalt nog steeds het tempo en controleert de wedstrijd. . Controle van Trek Het peloton heeft zojuist voor de eerste keer de VAM-berg beklommen. Niemand is erin geslaagd een ontsnappingspoging op poten te zetten. Trek - Segafredo bepaalt nog steeds het tempo en controleert de wedstrijd.

14:43 14 uur 43. Eerste passage VAM-berg. Eén groot peloton nadert de Col du VAM. We kunnen spreken van een heuse tweetrapsraket. Te beginnen met het Atteropad (circa 500 meter aan 6%). Daarna duiken de rensters naar beneden om bijna direct te worden geconfronteerd met het akelig steile Mount Vampad (circa 200 meter aan 12%). . Eerste passage VAM-berg Eén groot peloton nadert de Col du VAM. We kunnen spreken van een heuse tweetrapsraket. Te beginnen met het Atteropad (circa 500 meter aan 6%). Daarna duiken de rensters naar beneden om bijna direct te worden geconfronteerd met het akelig steile Mount Vampad (circa 200 meter aan 12%).





14:40 14 uur 40.

14:36 14 uur 36. Peloton weer samen. Het peloton is weer bij elkaar. Ook de groep die op een minuut stond, heeft de aansluiting kunnen maken. . Peloton weer samen Het peloton is weer bij elkaar. Ook de groep die op een minuut stond, heeft de aansluiting kunnen maken.

14:29 14 uur 29. Halfweg! 78 kilometer gedaan, 78 kilometer te gaan. . Halfweg! 78 kilometer gedaan, 78 kilometer te gaan.



14:14 14 uur 14. Breuk in het peloton. Het peloton wordt in drie stukken gescheurd. De tweede groep hangt op 20 seconden en de derde op meer dan een minuut. Krijgen ze het gat nog gedicht? . Breuk in het peloton Het peloton wordt in drie stukken gescheurd. De tweede groep hangt op 20 seconden en de derde op meer dan een minuut. Krijgen ze het gat nog gedicht?

14:13 14 uur 13. Over een uur kan u de wedstrijd live volgen op één. . Over een uur kan u de wedstrijd live volgen op één.

14:04 Op de 5e kasseienstrook van de dag is het peloton op een lang lint getrokken. 14 uur 04. Op de 5e kasseienstrook van de dag is het peloton op een lang lint getrokken.

13:59 13 uur 59. Jonker gegrepen door peloton. De aanval van Kerry Jonker heeft niet lang geduurd. Ze maakt weer deel uit van het peloton. Krijgen we een nieuwe aanval? . Jonker gegrepen door peloton De aanval van Kerry Jonker heeft niet lang geduurd. Ze maakt weer deel uit van het peloton. Krijgen we een nieuwe aanval?

13:55 Lekke band. Leegloper voor Lisa Klein (Canyon // Sram Racing). . 13 uur 55. Lekke band Leegloper voor Lisa Klein (Canyon // Sram Racing).



13:51 Ellen van Dijk (Trek - Segafredo) neemt het peloton op sleeptouw. . 13 uur 51. Ellen van Dijk (Trek - Segafredo) neemt het peloton op sleeptouw.





13:42 13 uur 42. Volgt Wiebes zichzelf op? . Lorena Wiebes kan alles en iedereen kloppen in de sprint. Als zij op de VAM-berg net als vorig jaar in staat is om haar karretje aan te haken, zal er niet heel veel aan te doen zijn. Behoudens pech, verkeerde timing of een geslaagde late aanval. . Volgt Wiebes zichzelf op? Lorena Wiebes kan alles en iedereen kloppen in de sprint. Als zij op de VAM-berg net als vorig jaar in staat is om haar karretje aan te haken, zal er niet heel veel aan te doen zijn. Behoudens pech, verkeerde timing of een geslaagde late aanval.

13:37 13 uur 37.

13:31 13 uur 31. Wie vervoegt deze indrukwekkende erelijst? . Laatste tien winnaressen Ronde van Drenthe 2011: Marianne Vos 2012: Marianne Vos 2013: Marianne Vos 2014: Elizabeth Deignan 2015: Jolien D’hoore 2016: Chantal Blaak 2017: Amalie Dideriksen 2018: Amy Pieters 2019: Marta Bastianelli 2021: Lorena Wiebes . Wie vervoegt deze indrukwekkende erelijst? Laatste tien winnaressen Ronde van Drenthe

2011: Marianne Vos 2012: Marianne Vos 2013: Marianne Vos 2014: Elizabeth Deignan 2015: Jolien D’hoore 2016: Chantal Blaak 2017: Amalie Dideriksen 2018: Amy Pieters 2019: Marta Bastianelli 2021: Lorena Wiebes

13:28 1'00". Koploopster Kerry Jonker ziet haar voorsprong teruglopen. Nog maar één minuut op het peloton. . 13 uur 28. 1'00" Koploopster Kerry Jonker ziet haar voorsprong teruglopen. Nog maar één minuut op het peloton.

13:20 13 uur 20. Houtvesterweg (2.000 m). De eerste kasseistrook van de dag zit erop. Kerry Jonker wint de eerste tussensprint voor Romy Kasper en Jip van den Bos (Jumbo - Visma Women). . Houtvesterweg (2.000 m) De eerste kasseistrook van de dag zit erop. Kerry Jonker wint de eerste tussensprint voor Romy Kasper en Jip van den Bos (Jumbo - Visma Women).

13:09 13 uur 09. Ondertussen verschijnen aan de kop van het peloton verschillende ploegen, maar het zijn voornamelijk de rensters van Trek-Segafredo die het werk opknappen. . Ondertussen verschijnen aan de kop van het peloton verschillende ploegen, maar het zijn voornamelijk de rensters van Trek-Segafredo die het werk opknappen.

13:00 Het peloton zet koploopster Jonker alvast niet te hard onder druk. 13 uur . Het peloton zet koploopster Jonker alvast niet te hard onder druk.

12:53 1'45". Jonker heeft na 5 kilometer al een voorsprong van 1'45" bij elkaar gesprokkeld. . 12 uur 53. 1'45" Jonker heeft na 5 kilometer al een voorsprong van 1'45" bij elkaar gesprokkeld.

12:51 12 uur 51. 1e aanval. De eerste aanvalster van de dag is Kerry Jonker van team Andy Schleck. Ze gaat er na 10 kilometer wedstrijd alleen vandoor. . 1e aanval De eerste aanvalster van de dag is Kerry Jonker van team Andy Schleck. Ze gaat er na 10 kilometer wedstrijd alleen vandoor.

12:48 Eerste opgave van de dag. Na 9 kilometer geeft Julie Leth (Uno-X Pro Cycling Team) er de brui aan. . 12 uur 48. Eerste opgave van de dag Na 9 kilometer geeft Julie Leth (Uno-X Pro Cycling Team) er de brui aan.

12:38 12 uur 38. Alle ogen op Lotte Kopecky. Een week na haar schitterende overwinning in Strade Bianche heeft Lotte Kopecky vandaag opnieuw een kans op succes. Ze is een kei op kasseien, de VAM-berg moet ze normaliter prima verteren en in een sprint zijn er niet al te veel die haar na een zware wedstrijd kunnen kloppen. . Alle ogen op Lotte Kopecky Een week na haar schitterende overwinning in Strade Bianche heeft Lotte Kopecky vandaag opnieuw een kans op succes. Ze is een kei op kasseien, de VAM-berg moet ze normaliter prima verteren en in een sprint zijn er niet al te veel die haar na een zware wedstrijd kunnen kloppen.



12:25 12 uur 25. Live op Eén en Sporza . De uitzending op Eén gaat om 15.10 uur van start. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen u door de finale van de Ronde van Drenthe loodsen. Ook op deze pagina volgen we de Ronde van Drenthe tot op de voet. Welkom! . Live op Eén en Sporza De uitzending op Eén gaat om 15.10 uur van start. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen u door de finale van de Ronde van Drenthe loodsen. Ook op deze pagina volgen we de Ronde van Drenthe tot op de voet. Welkom!

12:14 12 uur 14 match begonnen Start De vrouwen zijn vertrokken in Assen voor de 15e editie van de Ronde van Drenthe. Na een neutralisatie van 6 km volgt de officiële start en kan de koers helemaal losbarsten.

11:01 11 uur 01. Gezocht: opvolgster Lorena Wiebes. Vorig jaar moest een sprint de winnares van de laatste wedstrijd van het seizoen aanduiden. Dankzij perfect lanceerwerk van Floortje Mackaij kon Lorena Wiebes (Team DSM) het Italiaanse duo Elena Cecchini en Eleonora Camilla Gasparrini kloppen. . Gezocht: opvolgster Lorena Wiebes Vorig jaar moest een sprint de winnares van de laatste wedstrijd van het seizoen aanduiden. Dankzij perfect lanceerwerk van Floortje Mackaij kon Lorena Wiebes (Team DSM) het Italiaanse duo Elena Cecchini en Eleonora Camilla Gasparrini kloppen.



